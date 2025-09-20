А вы знали, что жара «высаживает» батареи электрокаров не хуже холода?

Tesla Model 3 проехала вдвое меньше заявленного при температуре 44°C

Британский журнал What Car провел тестирование трех электромобилей в условиях экстремальной жары южной Испании, где температурные показатели достигали 44°C.

Рекомендуем 7 неудобных вопросов при выборе нового или подержанного автомобиля

Целью эксперимента было выяснение влияния высоких температур на запас хода электрических моделей. Литий-ионные батареи электрокаров функционируют наилучшим образом при температуре в диапазоне 20–25°C, и любые отклонения от этого диапазона снижают их эффективность.

Испытания, проводимые на автомагистралях при высоких скоростях, продемонстрировали, что жара негативно сказывается на всех протестированных моделях так же, как и морозы зимой, когда использование обогревателя приводит к снижению запаса хода примерно в два раза.

В экспериментах участвовали Citroën e-C3 с батареей на 44 кВт∙ч и заявленным запасом 320 км (по методике WLTP), Kia EV3 Long Range с батареей на 81,4 кВт∙ч и запасом 582 км, а также Tesla Model 3 Long Range Dual Motor на 80 кВт∙ч с запасом 702 км.

Реальные результаты показали, что запас хода оказался ниже официальных заявок: Citroën e-C3 проехал 228,5 км (что на 28,7% меньше заявленного, расход составил 4,3 км/кВт∙ч), Kia EV3 – 395,9 км (минус 32%, расход 4,7 км/кВт∙ч) и Tesla Model 3 смогла проехать 392,7 км (минус 44%, но с лучшим расходом – 4,8 км/кВт∙ч).