Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
А вы знали, что жара «высаживает» батареи электрокаров не хуже холода?
20 сентября
А вы знали, что жара «высаживает» батареи электрокаров не хуже холода?
Tesla Model 3 проехала вдвое меньше заявленного...
Проходимость ЗИС-32 ограничивалась сцепными свойствами шин, поэтому часто приходилось пользоваться цепями противоскольжения.
20 сентября
Это был первый серийный полноприводный грузовик СССР
ЗИС‑32 сохранился в единственном экзмпляре и...
Виноват Китай? BMW объяснила гигантские решетки радиатора
20 сентября
Виноват Китай? BMW объяснила гигантские решетки радиатора
В BMW заявили, что причиной появления массивных...

А вы знали, что жара «высаживает» батареи электрокаров не хуже холода?

Tesla Model 3 проехала вдвое меньше заявленного при температуре 44°C

Британский журнал What Car провел тестирование трех электромобилей в условиях экстремальной жары южной Испании, где температурные показатели достигали 44°C.

Рекомендуем
7 неудобных вопросов при выборе нового или подержанного автомобиля

Целью эксперимента было выяснение влияния высоких температур на запас хода электрических моделей. Литий-ионные батареи электрокаров функционируют наилучшим образом при температуре в диапазоне 20–25°C, и любые отклонения от этого диапазона снижают их эффективность.

Испытания, проводимые на автомагистралях при высоких скоростях, продемонстрировали, что жара негативно сказывается на всех протестированных моделях так же, как и морозы зимой, когда использование обогревателя приводит к снижению запаса хода примерно в два раза.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

В экспериментах участвовали Citroën e-C3 с батареей на 44 кВтч и заявленным запасом 320 км (по методике WLTP), Kia EV3 Long Range с батареей на 81,4 кВтч и запасом 582 км, а также Tesla Model 3 Long Range Dual Motor на 80 кВтч с запасом 702 км.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Реальные результаты показали, что запас хода оказался ниже официальных заявок: Citroën e-C3 проехал 228,5 км (что на 28,7% меньше заявленного, расход составил 4,3 км/кВтч), Kia EV3 – 395,9 км (минус 32%, расход 4,7 км/кВтч) и Tesla Model 3 смогла проехать 392,7 км (минус 44%, но с лучшим расходом – 4,8 км/кВтч).

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  ITHome
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:What Car
20.09.2025 
Фото:What Car
Поделиться:
Оцените материал:
0