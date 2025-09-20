Для кого гаджеты не главное: топ-5 моделей до 25 000 евро для водителей в возрасте

ADAC назвал пять удобных моделей машин до 25 000 евро для пожилых водителей

Выбор нового автомобиля в зрелом возрасте – задача, требующая особого подхода.

На первый план выходят не динамика или набор «умных» гаджетов, а комфорт, безопасность и простота эксплуатации.

Высокая посадка, облегчающая вход и выход, безупречный круговой обзор для уверенного маневрирования и интуитивно понятное управление – вот основные критерии, которые позволяют чувствовать себя за рулем уверенно и комфортно.

Чтобы помочь сориентироваться в огромном рынке кроссоверов и компактвэнов, эксперты немецкого автомобильного клуба (ADAC) провели тщательный отбор, основываясь на строгих параметрах эргономики.

И составили список лучших новых автомобилей стоимостью до 25 000 евро, которые идеально подходят для пожилых водителей, сочетая в себе практичность, удобство и выгодную цену.

Выбор ограничен четырех- или пятиместными автомобилями. Кроме того, действуют четкие требования: длина автомобиля не должна превышать 4,50 метра, а высота – не менее 1,50 метра. Высота сиденья не менее 47 см облегчает посадку, а высота порога багажника не более 78 см – доступ к багажнику.

Лучшие модели в ценовом диапазоне:

Seat Arona (от 22 520 €; 2,2 млн руб.): самый доступный вариант. Высокая посадка, простой интерфейс, хороший обзор. Из минусов модели: бедная базовая комплектация (нет кондиционера).

Renault Captur (от 23 290 €; 2,3 млн руб.) / Mitsubishi ASX (от 21 490 €; 2 млн руб.): Фактически один и тот же автомобиль. Комфортная подвеска, интуитивное управление, щедрая базовая комплектация. ASX выгоднее за счет более длительной гарантии – 5 лет или 150 тыс. км. пробега.

Nissan Juke (от 24 950 €; 2,4 млн руб.): выразительный дизайн и качественная отделка. Просторный салон и багажник. Уже базе довольно мощный двигатель (114 л.с.) и хорошее оснащение.

VW T-Cross (от 24 960 €: 2,43 млн руб.): самый дорогой, но и лучше всех оснащенный уже в начальной комплектации (кондиционер, цифровая панель приборов, парктроники). Высокое качество сборки и практичный салон.

Таким образом, выбор зависит от приоритетов: максимальная экономия (Seat Arona), лучшее предложение с гарантией (Mitsubishi ASX) или богатая базовая комплектация (VW T-Cross и Nissan Juke). В целом же, все модели отвечают главным требованиям для пожилых водителей.