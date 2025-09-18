Chery уходит из РФ? Ответ российского офиса!

Коммерсант: Chery опровергла информацию об уходе из России

Российское представительство китайской компании Chery опровергло слухи о сворачивании деятельности на территории России.

Об этом сообщает источник со ссылкой на пресс-службу компании. Напомним, 17 сентября появились множественные сообщения об уходе Chery из РФ к 2027 году.

Их спровоцировала информация в азиатской прессе о том, что Chery Automobile приняла это решение в связи с размещением на Гонконгской бирже – чтобы обезопасить бизнес от санкций на внешних рынках.

Кроме того, о сокращении прямого присутствия в России давало понять и появление прокси-бренда Tenet.

На данный момент информация об уходе Chery опровергнута: «Бренд Chery не уходит с российского рынка», — подчеркивают в российском офисе компании. Россия для Chery – крупнейший зарубежный рынок, второй по величине после китайского: в прошлом году на РФ пришлось 25,5% общей выручки концерна. Но может ли к 2027 году компания остаться, скрыв оригинальный бренд под вывеской Tenet, – все же вопрос открытый.