#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы сроки запуска кроссовера Lada Azimut
18 сентября
Названы сроки запуска кроссовера Lada Azimut
RCI News: кроссовер Lada Azimut пойдет в серию...
Tank 300 или Suzuki Jimny — выбираем внедорожник под себя
18 сентября
Tank 300 или Suzuki Jimny — выбираем внедорожник под себя
Tank 300 – рамный внедорожник с турбомотором,...
Niva Legend получила новый цвет кузова
18 сентября
Niva Legend получила новый цвет кузова
АВТОВАЗ начал окрашивать внедорожники Niva...

АВТОВАЗ закрыл сезон скидок на Гранты и Нивы

Покупателям моделей Lada 2025 года придется ориентироваться на обновленные цены

Автодилеры полностью распродали все автомобили Lada Granta и Niva Travel 2024 года выпуска, сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Рекомендуем
Рейтинг зимних шин для бюджетных седанов — от 5000 рублей

В связи с исчезновением складских запасов прекратили действие и специальные предложения, которые ранее были на эти модели.

Напомним, что на «прошлогодние» Granta, за исключением новинки Active Cross, предоставлялась прямая выгода в 70 тысяч рублей. Аналогичная акция для внедорожников Niva Travel составляла 100 тысяч рублей. Обе программы планировались к действию до конца сентября, но завершились досрочно из-за высокого спроса.

Теперь покупателям доступны только автомобили 2025 года. Рекомендованные цены на новую LADA Granta в кузове седан начинаются от 749 900 рублей, лифтбек — от 1 077 000 рублей, а кросс-универсал Granta Cross — от 1 175 000 рублей. Стоимость Niva Travel 2025 года теперь стартует с отметки в 1 314 000 рублей.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Однако у автолюбителей все еще есть возможность сэкономить. Как уточнили в компании, специальные предложения при покупке в кредит, по программам трейд-ин или государственного субсидирования продолжают действовать и на автомобили нового модельного года. Параллельно АВТОВАЗ запустил новую масштабную акцию на удлиненный седан Aura, где при покупке за наличные можно получить скидку в 400 тысяч рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Алексей Булкин/NEWS.ru/ТАС
Количество просмотров 9
18.09.2025 
Фото:Алексей Булкин/NEWS.ru/ТАС
Поделиться:
Оцените материал:
0