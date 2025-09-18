Экология
18 сентября
18 сентября
Skoda представила электрокроссовер Elroq 60...
18 сентября
Skoda представила новую версию недорогого технологичного кроссовера

Skoda представила электрокроссовер Elroq 60 Select по цене от 2,9 млн рублей

Представлена обновленная версия электрокроссовера Skoda Elroq 60 Select, стоимость которого начинается от 35 000 долларов США (2,9 млн рублей).

Автомобиль оснащен батареей емкостью 60 кВт·ч и электромотором мощностью 150 кВт (201 л. с.), что обеспечивает запас хода до 395 км в комбинированном цикле и до 504 км в городских условиях.

Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд. Время зарядки варьируется в зависимости от мощности: возможно подключение на 11 кВт и до 165 кВт, позволяя зарядить батарею с 10 до 80% за 24 минуты. Кроссовер построен на платформе MEB, аналогичной той, что используется в Enyaq.

Skoda Elroq 60 Select
Skoda Elroq 60 Select

Стандартное оборудование включает 13-дюймовый мультимедийный экран, обогрев передних сидений, беспроводную зарядку для мобильных устройств, ряд ассистентов безопасности и уникальные решения от Skoda Simply Clever, такие как зонт в двери, съемный ящик для пассажиров и регулируемая полка багажника.

Skoda Elroq 60 Select
Skoda Elroq 60 Select

Также доступен опциональный пакет Signature Pack, который включает матричную оптику, проекционный дисплей с дополненной реальностью, аудиосистему Canton и камеры кругового обзора.

Лежнин Роман
Фото:Skoda | Unsplash
18.09.2025 
Фото:Skoda | Unsplash
