Полный привод, 235 л.с., АКП — в РФ появится новый добротный кроссовер

Changan сертифицирует в России кроссовер S75 Plus четвертого поколения

В настоящий момент компания Changan ведет сертификацию нового кроссовера Changan CS75 Plus для России, сообщает источник.

Речь о модели четвертого поколения, тогда как в настоящее время в РФ продается CS75 Plus предыдущей генерации. Источник пишет, что новая модель получила три сертификата соответствия, необходимых для оформления ОТТС. При этом уточняется, что сертификацию проходит модель китайского производства. Дело в том, что у нового CS75 Plus уже есть российский ОТТС, но на машины, собранные в Казахстане.

А именно, в конце июля текущего года эту модель в череде еще нескольких китайских новинок сертифицировали для стран ЕАЭС – напомним, в него входят Белоруссия, Казахстан и Россия. Сборку этих моделей планируется наладить на заводе AMMKZ в Алматы.

Источник указывает, что по казахстанским CS75 Plus есть планы поставок в Россию. А с учетом второго ОТТС, у нас появятся и машины китайской сборки.

Напомним, габариты нового Changan CS75 Plus составляют 4770 х 1910 х 1695 мм. Есть полноприводные версии – в таком варианте кроссоверы четвертого поколения имеют под капотом 2.0 турбо на 235 л.с. в паре с 8-ступенчатой АКП.