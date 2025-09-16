Перспективы авторынка России обсудят сразу на трех важных мероприятиях за день

«АВТОСТАТ»: 28 октября состоится форум автобизнеса CarXL – 2025 в новом формате

Форум автобизнеса CarXL – 2025, который организует агентство «АВТОСТАТ», в этом году пройдет в новом формате: в один день состоится сразу три конференции! Мероприятие намечено на 28 октября в Москве по адресу ул. Космодамианская набережная, 52, стр. 7 (Центр событий РБК).

На первой конференции – CarX – речь пойдет о легковых автомобилях. Автоэксперты обсудят рынок легкового и легкого коммерческого транспорта. Вторая сессия будет посвящена стратегии продаж, на которой выступят дистрибьюторы и дилеры легкового сегмента и LCV. В рамках третьей сессии эксперты посмотрят на актуальные тренды и вызовы, с которыми сталкиваются игроки рынка, а также на стратегии работы с потребительским восприятием.

Кроме того, представители автобизнеса обсудят как изменилась остаточная стоимость, и на что ориентируется современный покупатель при выборе нового и подержанного автомобилей. В завершении форума CarX будут рассмотрены кейсы в сфере продаж машин, финансовых и цифровых сервисов.

Вторая конференция – ComAuto – посвящена коммерческому транспорту и будет состоять из четырех сессий. На первой автоэксперты посмотрят на рынок коммерческого транспорта по всем сегментам, а также проанализируют ключевые факторы рынка и прогнозы. На второй сессии дистрибьюторы и дилеры, крупнейшие перевозчики, а также представители лизинговых и логистических компаний поговорят о стратегии выживания. Третья сессия пройдет при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА). Здесь участники форума обсудят текущее состояние рынка лизинга, а также его перспективы, изъятую технику и стоки. На заключительной сессии эксперты поговорят о продажах крупным клиентам, поставщиках, практических подходах к стимулированию продаж и многом другом.

ServiceAuto – так называется третья конференция, которая пройдет в рамках форума CarXL. Эксперты обсудят российский рынок смазочных материалов, а также тренды этого сегмента. Кроме того, участники поговорят о повышении эффективности бизнеса смазочных материалов и продажах их в автосервисах. Часть сессий этой конференции будет посвящена рынку автосервиса, ключевым вопросам и перспективам развития отрасли, а также трендах в маркетинге.

Традиционно, форум пройдет в онлайн- и офлайн-формате. До встречи 28 октября!