Это совершенно иной уровень: представлены фото интерьера нового Geely Emgrand
Сегодня Geely презентовала официальные изображения интерьера нового бюджетного седана Geely Emgrand пятого поколения.
Автомобиль не только существенно изменился в экстерьере, но и получил полностью обновленный салон.
В интерьере можно заметить множество хромированных элементов и коричнево-черную цветовую гамму. Седан оснащен значительно более крупным экраном медиасистемы и полностью цифровой панелью приборов.
Также новинка включает многофункциональное рулевое колесо, беспроводную зарядку для мобильных телефонов и «хрустальный» рычаг переключения передач. В дополнение предусмотрены воздуховоды для задних пассажиров в климатической системе.
Премьера нового Emgrand запланирована на ближайшее время. Напомним, что размеры автомобиля составляют 4815х1885х1480 мм, а колесная база – 2755 мм.
В базовой комплектации модель будет укомплектована 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 120 л.с., а в более продвинутой версии – 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 л.с.
