Это совершенно иной уровень: представлены фото интерьера нового Geely Emgrand

Geely опубликовала официальные фото салона седана Geely Emgrand пятого поколения

Сегодня Geely презентовала официальные изображения интерьера нового бюджетного седана Geely Emgrand пятого поколения.

Автомобиль не только существенно изменился в экстерьере, но и получил полностью обновленный салон.

В интерьере можно заметить множество хромированных элементов и коричнево-черную цветовую гамму. Седан оснащен значительно более крупным экраном медиасистемы и полностью цифровой панелью приборов.

Также новинка включает многофункциональное рулевое колесо, беспроводную зарядку для мобильных телефонов и «хрустальный» рычаг переключения передач. В дополнение предусмотрены воздуховоды для задних пассажиров в климатической системе.

Премьера нового Emgrand запланирована на ближайшее время. Напомним, что размеры автомобиля составляют 4815х1885х1480 мм, а колесная база – 2755 мм.

В базовой комплектации модель будет укомплектована 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 120 л.с., а в более продвинутой версии – 1,5-литровым турбомотором мощностью 180 л.с.