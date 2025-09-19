Российские дилеры серьезно снизили скидки на новые автомобили

Средний размер скидки на новые авто в третьем квартале 2025 года составил 21%

По данным «Авто.ру Оценки», в третьем квартале 2025 года средняя скидка на новые автомобили от официальных дилеров стала равна 21%.

Также наблюдается снижение числа предложений со скидками: если весной более 91% предложений имели дисконт, то к середине сентября уже более 13% дилерских объявлений размещались без скидок.

Эксперты отмечают, что на рынке новых автомобилей складывается тенденция к уменьшению как объемов, так и размера скидок от дилеров. Это связано с сокращением запасов непроданных автомобилей прошлого года, а также изменением ключевой ставки Центробанка, что должно помочь повысить потребительский спрос.

В третьем квартале средний размер скидок, включая бонусы за оформление кредита, страховку и трейд-ин, составил 21%, в то время как летом он превышал 23%. Максимальная скидка во втором квартале достигала 62%, однако к середине сентября снизилась до 58%, оставаясь при этом выше показателя первого квартала. Октябрьская скидка за оформление кредита составила 11%, за трейд-ин – 7%, а за полис каско – 2%.

Среди регионов России с наибольшими продажами автомобилей в третьем квартале самые высокие скидки зафиксированы в Новосибирской и Воронежской областях – 27% и 25% соответственно. Наименьшая средняя скидка была зарегистрирована в Республике Башкортостан – всего 10%, хотя в первом квартале она превышала 15%. Далее следуют Краснодарский край с 17% и Ростовская область с 16%.

Основным трендом в регионах стало увеличение доли предложений без скидок. В Ростовской области уже треть новых автомобилей предлагается без дисконтных условий, в Самарской области – четверть. В Санкт-Петербурге и Челябинской области уровень предложений без скидок составляет лишь 4% и 8% соответственно.

Анализ структуры скидок на наиболее популярные иномарки в третьем квартале показал, что наибольшие скидки готовы предоставить дилеры на автомобили Jetour и Omoda – в среднем 28%. Автосалоны Geely и Belgee предлагают скидки чаще всего – более 96% их предложений имеют дисконты, в то время как у дилеров Haval лишь 82% объявлений представлены с выгодами.