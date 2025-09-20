Популярный седан Kia получил особую версию эксклюзивно для Казахстана
В Казахстане дебютировала лимитированная версия Kia K5 под названием Tulpar, основанная на комплектации Luxe 2.0T.
Модель оборудована 2,0-литровым турбированным двигателем, который развивает мощность 240 л.с. и крутящий момент 353 Н∙м. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой АКП.
В отличие от стандартной модели, Tulpar оснащён 19-дюймовыми колесами вместо 18-дюймовых и светодиодными проекционными фарами, которые ранее были доступны лишь в более дорогих версиях.
Kia K5, базирующаяся на платформе третьего поколения N3, славится своим просторным и комфортным салоном.
Внутреннее оформление лимитированной серии может быть выполнено в чёрном или красном цветах кожи. Среди особенностей – премиум-аудиосистема JBL и система кругового обзора, облегчающая процесс парковки.
Цена Kia K5 Tulpar составляет 2,9 миллиона рублей по текущему курсу.
