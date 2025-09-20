#
Нечто большее, чем просто автомобиль: появились новости об известном долгострое
20 сентября
Популярный седан Kia получил особую версию эксклюзивно для Казахстана

В Казахстане выпущена особая версия Kia K5 Tulpar на базе комплектации Luxe 2.0T

В Казахстане дебютировала лимитированная версия Kia K5 под названием Tulpar, основанная на комплектации Luxe 2.0T.

Модель оборудована 2,0-литровым турбированным двигателем, который развивает мощность 240 л.с. и крутящий момент 353 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой АКП.

В отличие от стандартной модели, Tulpar оснащён 19-дюймовыми колесами вместо 18-дюймовых и светодиодными проекционными фарами, которые ранее были доступны лишь в более дорогих версиях.

Kia K5 Tulpar
Kia K5 Tulpar
Kia K5, базирующаяся на платформе третьего поколения N3, славится своим просторным и комфортным салоном.

Интерьер Kia K5 Tulpar
Интерьер Kia K5 Tulpar

Внутреннее оформление лимитированной серии может быть выполнено в чёрном или красном цветах кожи. Среди особенностей – премиум-аудиосистема JBL и система кругового обзора, облегчающая процесс парковки.

Цена Kia K5 Tulpar составляет 2,9 миллиона рублей по текущему курсу.

Источник:  Kia
Лежнин Роман
Фото:Kia
20.09.2025 
Отзывы о Kia K5 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia K5  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Очень простая, в целом, комфортная машина. Но с мнением редакции в части "спортседана" не согласен категорически - 2 л и 150 сил подходят только, чтобы ездить как унылый таксист. Любое нажатие педали газа вызывает такой натужный рев двигателя, что прибегать к этому инструменту не хочется вовсе. Я не понимаю, почему нельзя сделать отдельную кнопку обогрева боковых зеркал, зачем это совмещать с обогревом заднего стекла. и да, руль приходится держать крепко, любая неровность, особенно если в этот момент пытаешься ускориться - приводит к рывку руля в сторону.
+1