Популярный седан Kia получил особую версию эксклюзивно для Казахстана

В Казахстане выпущена особая версия Kia K5 Tulpar на базе комплектации Luxe 2.0T

В Казахстане дебютировала лимитированная версия Kia K5 под названием Tulpar, основанная на комплектации Luxe 2.0T.

Модель оборудована 2,0-литровым турбированным двигателем, который развивает мощность 240 л.с. и крутящий момент 353 Н∙м. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой АКП.

В отличие от стандартной модели, Tulpar оснащён 19-дюймовыми колесами вместо 18-дюймовых и светодиодными проекционными фарами, которые ранее были доступны лишь в более дорогих версиях.

Kia K5 Tulpar

Kia K5, базирующаяся на платформе третьего поколения N3, славится своим просторным и комфортным салоном.

Интерьер Kia K5 Tulpar

Внутреннее оформление лимитированной серии может быть выполнено в чёрном или красном цветах кожи. Среди особенностей – премиум-аудиосистема JBL и система кругового обзора, облегчающая процесс парковки.

Цена Kia K5 Tulpar составляет 2,9 миллиона рублей по текущему курсу.