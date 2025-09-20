#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нечто большее, чем просто автомобиль: появились новости об известном долгострое
20 сентября
Нечто большее, чем просто автомобиль: появились новости об известном долгострое
Новый Tesla Roadster: подробности о самом...
Renault R4
20 сентября
Ретростиль легендарного Renault R4 дополнила современная начинка
Renault показал новый R4 E-Tech в ретростиле и...
Интерьер Honda Crider
20 сентября
Просторный салон и богатое оснащение — добротный «японец» дешевле 2 млн рублей
В России стартовали продажи новых седанов Honda...

Эксперты напомнили о нюансах сезонной «переобувки» автомобиля

Эксперты дали советы по выбору оптимальных зимних шин

В преддверии зимнего сезона специалисты рассказали, какие зимние шины оптимально подходят для различных покрытий и особенностей местности.

Рекомендуем
Советский тюнинг — история в фотографиях: это не только катафоты и антенны

Вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов отметил, что сменить шины на зимние следует, когда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже +7°C, что соответствует примерно +2...+3°C ночью и +9...+10°C днем.

Эксперты отмечают, что шипованная резина будет лучше для тех, кто часто выезжает за пределы города или проживает в районах с суровыми зимами.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Такие шины обеспечивают отличное сцепление на льду и укатанном снегу, но могут быть довольно шумными на асфальтовом покрытии.

В то же время фрикционные шины, известные как «липучка», подходят для городских жителей, так как хорошо ведут себя на мокром асфальте и рыхлом снегу, однако уступают шипам на обледенелых участках.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  ОСН
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 15
20.09.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0