Нечто большее, чем просто автомобиль: появились новости об известном долгострое
20 сентября
Renault R4
20 сентября
Интерьер Honda Crider
20 сентября
Просторный салон и богатое оснащение — добротный «японец» дешевле 2 млн рублей
Для тех, кто искал доступный седан с просторным салоном, параллельный импорт предлагает отличный вариант – Honda Crider. Цена на эту четырехдверную модель, имеющую черты бизнес-класса, в автосалонах и у частных продавцов начинается от 1 800 000 рублей.

Минимальная цена на новый Honda Crider от частного продавца из города Заринск в Алтайском крае составляет 1 800 000 рублей. В эту стоимость уже включены подготовленный электронный ПТС и уплаченный утилизационный сбор, который, возможно, вырастет с 1 ноября в связи с новыми правилами расчета.

Аналогичный седан предлагается в московском мультибрендовом автосалоне за 1 950 000 рублей. Частник из Севастополя продает его за 2 000 000 рублей, а также доступны автомобили у дилеров Honda в Казани и Москве. В Казани седан стоит 2 120 000 рублей, а в Москве цены достигают 3 390 000 рублей.

Honda Crider
Honda Crider
Интересно, что комплектации всех Honda Crider в России практически идентичны. Они оснащены столиком и задними воздуховодами, регулируемой рулевой колонкой, частично мультифункциональным рулем, отделкой сидений эко-кожей, электронным ручным тормозом с функцией AutoHold, бесключевым доступом и кнопкой запуска двигателя, светодиодной оптикой, крупным сенсорным дисплеем медиасистемы, четырьмя подушками безопасности и 16-дюймовыми литыми дисками.

Интерьер Honda Crider
Интерьер Honda Crider

Все перечисленные автомобили обладают одинаковыми техническими характеристиками. Под капотом установлена 1,0-литровая бензиновая «турботройка» от Honda Civic мощностью 122 л.с., работающая в паре с бесступенчатым вариатором.

Основой Honda Crider является растянутая и расширенная платформа хэтчбека Honda Jazz/Fit. Длина автомобиля составляет 4756 мм, а колесная база – 2730 мм. Производство этих седанов происходит на совместном предприятии GAC-Honda в Китае.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Honda
20.09.2025 
