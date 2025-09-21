#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Во сколько обойдется подготовить автомобиль к зиме в 2025 году?
21 сентября
Во сколько обойдется подготовить автомобиль к зиме в 2025 году?
Анна Уткина: подготовка автомобиля к зиме в...
Белоруссия показала новый автомобиль для спасателей
21 сентября
Белоруссия показала новый автомобиль для спасателей
МАЗ представил машину для МЧС Белоруссии на...
Знаменитая надежность Toyota дала сбой? Объявлена масштабная отзывная кампания
21 сентября
Знаменитая надежность Toyota дала сбой? Объявлена масштабная отзывная кампания
Toyota отзывает 591 тысячу автомобилей в США...

Названы лучшие практичные универсалы на рынке в 2025 году

TopSpeed подготовил рейтинг из 8 лучших универсалов 2025 года

Универсалы, которые всегда были компромиссом между кроссоверами и седанами, постепенно становятся менее популярными.

Рекомендуем
Советский тюнинг — история в фотографиях: это не только катафоты и антенны

Тем не менее, в мире по-прежнему существует множество поклонников таких автомобилей. Эксперты портала TopSpeed подготовили рейтинг лучших универсалов на рынке в 2025 году.

Первую строчку занял немецкий Porsche Taycan Sport Turismo, который оснащен электрическим двигателем мощностью 596 л. с., вместительным багажником и высоким кузовом. Журналисты считают его современным и футуристичным универсалом, который объединяет отличную производительность, экологичность и практичность.

Porsche Taycan Sport Turismo
Porsche Taycan Sport Turismo
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

На втором месте оказался Porsche Panamera Sport Turismo, который станет привлекательным выбором для тех, кто ценит динамику, не забывая о функциональности. В отличие от многих других универсалов, данная модель в первую очередь ориентирована на водителя, а не на пассажиров, хотя второй ряд здесь более просторный, чем у стандартной «Панамеры». Уникальной особенностью Sport Turismo является его управляемость – на дороге он больше напоминает спорткар, чем универсал.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Замыкает тройку лидеров еще один немецкий автомобиль – Mercedes-Benz E-Class All-Terrain, известный своим высоким уровнем комфорта и отличной устойчивостью. Благодаря системе полного привода 4Matic, адаптивной подвеске и увеличенному клиренсу, он готов к любым дорожным условиям.

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Porsche
Количество просмотров 13
21.09.2025 
Фото:Porsche
Поделиться:
Оцените материал:
0