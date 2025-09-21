Названы лучшие практичные универсалы на рынке в 2025 году

TopSpeed подготовил рейтинг из 8 лучших универсалов 2025 года

Универсалы, которые всегда были компромиссом между кроссоверами и седанами, постепенно становятся менее популярными.

Тем не менее, в мире по-прежнему существует множество поклонников таких автомобилей. Эксперты портала TopSpeed подготовили рейтинг лучших универсалов на рынке в 2025 году.

Первую строчку занял немецкий Porsche Taycan Sport Turismo, который оснащен электрическим двигателем мощностью 596 л. с., вместительным багажником и высоким кузовом. Журналисты считают его современным и футуристичным универсалом, который объединяет отличную производительность, экологичность и практичность.

Porsche Taycan Sport Turismo

На втором месте оказался Porsche Panamera Sport Turismo, который станет привлекательным выбором для тех, кто ценит динамику, не забывая о функциональности. В отличие от многих других универсалов, данная модель в первую очередь ориентирована на водителя, а не на пассажиров, хотя второй ряд здесь более просторный, чем у стандартной «Панамеры». Уникальной особенностью Sport Turismo является его управляемость – на дороге он больше напоминает спорткар, чем универсал.

Замыкает тройку лидеров еще один немецкий автомобиль – Mercedes-Benz E-Class All-Terrain, известный своим высоким уровнем комфорта и отличной устойчивостью. Благодаря системе полного привода 4Matic, адаптивной подвеске и увеличенному клиренсу, он готов к любым дорожным условиям.