Во сколько обойдется подготовить автомобиль к зиме в 2025 году?

Анна Уткина: подготовка автомобиля к зиме в 2025 году обойдется в 17 тыс. рублей

В 2025 году средние расходы российских автовладельцев на подготовку автомобиля к холодному времени составят около 17 тыс. рублей.

Об этом сообщила директор по коммуникациям группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. В столице и Подмосковье цена замены шин будет варьироваться от 3 до 10 тыс. рублей за комплект, а для легковых автомобилей в регионах стоимость смены комплекта составит 1,5-3 тыс. рублей. Итоговые затраты на услуги зависят от размера и профиля шин.

Уткина отметила, что в стандартный процесс подготовки автомобиля к снижению среднесуточных температур входят замена аккумулятора, проверка щеток стеклоочистителей и наличие незамерзающей жидкости в системе омывателя.

Также необходимо оценить работоспособность тормозов, измерить уровень масла и заменить фильтры. Она подчеркивает, что окончательная цена этих услуг может меняться в зависимости от региона, марки автомобиля и его состояния.