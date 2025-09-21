Бестселлер параллельного импорта исчезнет из России из-за нового утильсбора

«Автостат»: Geely Monjaro перестанут ввозить в РФ по параллельному импорту

Если с 1 ноября в России введется повышенный утильсбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. для частных лиц, то это приведет к прекращению ввоза популярных кроссоверов Geely Monjaro через альтернативный импорт.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он заметил, что «самая востребованная модель альтернативного импорта Geely Monjaro исчезнет в первую очередь», однако официальный дистрибьютор будет этому только рад, поскольку Monjaro все же можно приобрести у дилеров, хоть и немного дороже.

Geely Monjaro

Целиков также выразил мнение, что введение нового утильсбора значительно увеличит цены на автомобили BMW, Mercedes-Benz, Audi и другие премиум-бренды, приводя к сильному снижению их продаж. В то же время на импорт праворульных японских автомобилей данная мера окажет лишь незначительное влияние.