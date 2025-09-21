Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Geely Monjaro
21 сентября
Бестселлер параллельного импорта исчезнет из России из-за нового утильсбора
«Автостат»: Geely Monjaro перестанут ввозить в...
Во сколько обойдется подготовить автомобиль к зиме в 2025 году?
21 сентября
Во сколько обойдется подготовить автомобиль к зиме в 2025 году?
Анна Уткина: подготовка автомобиля к зиме в...
Белоруссия показала новый автомобиль для спасателей
21 сентября
Белоруссия показала новый автомобиль для спасателей
МАЗ представил машину для МЧС Белоруссии на...

Бестселлер параллельного импорта исчезнет из России из-за нового утильсбора

«Автостат»: Geely Monjaro перестанут ввозить в РФ по параллельному импорту

Если с 1 ноября в России введется повышенный утильсбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. для частных лиц, то это приведет к прекращению ввоза популярных кроссоверов Geely Monjaro через альтернативный импорт.

Рекомендуем
Советский тюнинг — история в фотографиях: это не только катафоты и антенны

Об этом сообщил в своем Telegram-канале генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он заметил, что «самая востребованная модель альтернативного импорта Geely Monjaro исчезнет в первую очередь», однако официальный дистрибьютор будет этому только рад, поскольку Monjaro все же можно приобрести у дилеров, хоть и немного дороже.

Geely Monjaro
Geely Monjaro
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Целиков также выразил мнение, что введение нового утильсбора значительно увеличит цены на автомобили BMW, Mercedes-Benz, Audi и другие премиум-бренды, приводя к сильному снижению их продаж. В то же время на импорт праворульных японских автомобилей данная мера окажет лишь незначительное влияние.

Источник:  Сергей Целиков - Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Geely
21.09.2025 
Фото:Geely
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Monjaro

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв