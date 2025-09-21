В Россию вернулся некогда популярный семейный кроссовер по адекватной цене

В РФ возобновились продажи новых Chevrolet Captiva по цене от 2,7 млн рублей

Кроссовер Chevrolet Captiva, который покинул российский рынок более пяти лет назад, теперь вновь появляется на отечественных площадках благодаря дилерам и частным продавцам.

Chevrolet Captiva

В продаже доступны как пятиместные, так и семиместные версии модели по цене от 2 700 000 рублей. Например, китайский Chery Tiggo 7L в «средней» комплектации Prime с передним приводом оценивается в 2 880 000 рублей, а базовая версия Geely Atlas начинается с 3 512 990 рублей. Семиместные кроссоверы, такие как Chery Tiggo 8 Pro Max, стоят от 3 040 000 рублей, в то время как Geely Okavango стартует от 3 692 990 рублей.

На одной из платформ для объявлений автомобильный салон из Воронежа предлагает новую Chevrolet Captiva в комплектации Premier за 2 750 000 рублей, которая будет доставлена «под ключ» с полным пакетом документов.

Интерьер Chevrolet Captiva

Эта версия, вероятно, имеет пятиместную компоновку и богато оснащена: кожаный интерьер, камера заднего вида, парктроники спереди и сзади, а также люк в крыше.

Интерьер Chevrolet Captiva

Также можно найти семиместные Chevrolet Captiva в Иркутске и Владивостоке. Они доступны под заказ по цене 2 850 000 рублей и предлагаются в комплектации Premium. В первом случае интерьер оформлен тканью, во втором – кожей.

Кроме того, в одном из предложений из Владивостока семиместный кроссовер будет привезен из ОАЭ за 3 430 000 рублей. Все версии оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором Daewoo S-TEC III LJO мощностью 147 л. с., работающим в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.