21 сентября
21 сентября
21 сентября
Электромобили будут заряжаться в 5 раз быстрее: подробности о новой технологии

Shell создала термоуправляющую жидкость для ускоренной зарядки электромобилей

Компания Shell, вместе с британской RML Group, разработала новую термоуправляющую жидкость, которая значительно уменьшает время зарядки аккумуляторов электромобилей без компромиссов в области безопасности и долговечности.

На демонстрационном образце батарейного блока ёмкостью 34 кВт·ч показали, что зарядка с 10% до 80% занимает менее 10 минут, что гораздо быстрее стандартов на рынке.

Главным достоинством жидкости Shell EV-Plus Thermal Fluid является её высокая термостойкость и способность эффективно передавать тепло. В отличие от традиционных систем охлаждения, данная разработка заполняет все промежутки внутри батарейного пакета, обеспечивая плотное взаимодействие с каждым элементом. Это позволяет равномерно распределять тепло, выделяющееся при быстрой зарядке, тем самым уменьшая риск перегрева и увеличивая срок службы аккумуляторов.

Увеличение максимальных токов зарядки стало возможным благодаря снижению теплового напряжения, что ускоряет процесс пополнения энергии. В перспективе, для аэродинамичного автомобиля с эффективностью 10 км/кВт·ч, такая технология может добавить до 24 км запаса хода за минуту зарядки – это примерно в 5 раз больше, чем у большинства современных электромобилей.

Руководитель проекта Shell Ли Чен заявил, что данная инновация может стать основой для массового внедрения экологически чистых транспортных средств по всему миру, одновременно соблюдая строгие законодательные нормы и предлагая сбалансированный подход к безопасности, стоимости и удобству использования.

Создание новой жидкости базируется на многолетнем опыте компании в разработке трансформаторных масел, технологии газогенерации (Gas-to-Liquid, GTL) и систем охлаждения центров обработки данных. Новый продукт от Shell будет представлен широкой аудитории на международной выставке The Battery Show, которая пройдет в Детройте в октябре.

Источник:  Electriccarsreport
Лежнин Роман
Фото:Unsplash
21.09.2025 
Фото:Unsplash
