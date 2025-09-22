Стало известно, сколько машин сможет выпустить АВТОВАЗ в 2025 году

Максим Соколов: В 2025 году АВТОВАЗ произведет более 300 тысяч автомобилей

На церемонии запуска сборки семейства Lada Iskra на «Автозаводе Санкт-Петербург» (бывший Nissan) глава АВТОВАЗа Максим Соколов поделился планами выпуска автомобилей до гонца года.

«С учетом уже работы завода в Санкт-Петербурге мы точно произведем больше 300 тысяч автомобилей. Насколько будет больше – покажет концовка этого года. Сейчас рынок начал раскачиваться, поэтому плюс-минус 10%», – сообщил Соколов.

Отметим, автомобили Lada собирают на трех площадках: АВТОВАЗ в Тольятти выпускает большую часть модельной гаммы, «Лада Ижевск» производит Ларгусы, а «Автозавод Санкт-Петербург» в конце прошлой недели запустил мелкоузловую сборку Искры – новинки, которую с апреля поставили на конвейер в Тольятти.

Напомним, в июне Соколов объявил о корректировке производственного плана на 2025 год из-за падения российского авторынка на величину около 30-35%.

По этому скорректированному графику количество выпущенных машин должно было сократиться с изначально утвержденных советом директоров 500 тысяч до 367,2 тысячи.