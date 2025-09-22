#
Разборка неделиЖурнал на домСкидки на автоГид по запчастямС пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Известный японский бренд отправляет в ремонт более полумиллиона машин
22 сентября
Известный японский бренд отправляет в ремонт более полумиллиона машин
Toyota отзовет 591 тысячу автомобилей из-за...
С 1 апреля 2025 года «Шушары Авто» (нынешнее название завода Toyota) скрыло информацию об учредителях. До этого 100% ООО принадлежало подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Завод возглавляет Андрей Панков, директор ООО «Аурус».
22 сентября
Два автозавода в Питере готовят к перезапуску — подробности!
Бывшие заводы Toyota и GM в Санкт-Петербурге...
Huawei Stelato S9
22 сентября
Huawei представил свой первый универсал: его уникальные особенности
Huawei начал продажи первого в своей истории...

Известный японский бренд отправляет в ремонт более полумиллиона машин

Toyota отзовет 591 тысячу автомобилей из-за отказа приборной панели

Японская компания Toyota сообщила о необходимости отзыва приблизительно 591 377 автомобилей в США из-за неисправностей с приборной панелью.

Рекомендуем
Стойки, дверь багажника и другие проблемы Hyundai Creta

Проблема заключается в потенциальном отказе 12,3-дюймового цифрового дисплея, который может не включаться при запуске двигателя или прекращать функционировать во время движения.

Под отзыв попали различные модели Toyota, такие как RAV4, GR Corolla, 4Runner, Camry, Grand Highlander, Tacoma и Highlander, а также Lexus LS, RX и TX. На отзываемых автомобилях планируется произвести обновление программного обеспечения.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Roadandtrack
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
22.09.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+59