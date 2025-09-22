Известный японский бренд отправляет в ремонт более полумиллиона машин

Toyota отзовет 591 тысячу автомобилей из-за отказа приборной панели

Японская компания Toyota сообщила о необходимости отзыва приблизительно 591 377 автомобилей в США из-за неисправностей с приборной панелью.

Проблема заключается в потенциальном отказе 12,3-дюймового цифрового дисплея, который может не включаться при запуске двигателя или прекращать функционировать во время движения.

Под отзыв попали различные модели Toyota, такие как RAV4, GR Corolla, 4Runner, Camry, Grand Highlander, Tacoma и Highlander, а также Lexus LS, RX и TX. На отзываемых автомобилях планируется произвести обновление программного обеспечения.