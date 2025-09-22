Suzuki обновила фирменную эмблему
Компания Suzuki Motor Corporation представила новый дизайн эмблемы, применяемой на своей продукции, изменив его впервые за 22 года. Об этом стало известно от пресс-службы компании.
В компании отметили, что основные формы фирменного стиля и стилизованная буква S остались без изменений, однако сам логотип стал плоским, что соответствует цифровым тенденциям. Кроме того, традиционное хромирование на эмблеме заменено на серебристую краску с высокой отражающей способностью, что направлено на снижение воздействия на окружающую среду и подчеркивает переход к новому этапу развития бренда, как указал японский производитель.
Новая эмблема будет впервые представлена на концепт-карах Suzuki в рамках выставки Japan Mobility Show в Токио, которая пройдет с 31 октября по 9 ноября.
Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Проект по увеличению утильсбора не поддержали...
|
Реально ли купить машину в кредит только по паспорту?
|
«Холодные свечи» — реальная польза или переплата?
- «За рулем» можно смотреть на YouTube