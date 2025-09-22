Suzuki обновила фирменную эмблему

Компания Suzuki изменила логотип марки впервые за 22 года

Компания Suzuki Motor Corporation представила новый дизайн эмблемы, применяемой на своей продукции, изменив его впервые за 22 года. Об этом стало известно от пресс-службы компании.

В компании отметили, что основные формы фирменного стиля и стилизованная буква S остались без изменений, однако сам логотип стал плоским, что соответствует цифровым тенденциям. Кроме того, традиционное хромирование на эмблеме заменено на серебристую краску с высокой отражающей способностью, что направлено на снижение воздействия на окружающую среду и подчеркивает переход к новому этапу развития бренда, как указал японский производитель.

Новая эмблема будет впервые представлена на концепт-карах Suzuki в рамках выставки Japan Mobility Show в Токио, которая пройдет с 31 октября по 9 ноября.

