Новый российский бренд впервые вошел в топ-10 лидеров авторынка РФ

Объем продаж новых легковых авто на прошедшей неделе составил 26,7 тыс. штук

Автоэксперт Сергей Целиков представил данные о продажах новых автомобилей за третью неделю сентября: с 15 по 21 число.

На российском авторынке наблюдается спокойная обстановка, однако имеются интересные факты.

Во-первых, продажи легковых автомобилей увеличились на 6,4% по сравнению с предыдущей неделей, составив 26,7 тысячи единиц. Однако в годовом выражении показатели остаются отрицательными, с падением на 27%.

«Напомню, что в прошлом году, сентябрь-октябрь были для авторынка пиковыми месяцами. В этом году максимальные значения ожидаются со сдвигом на месяц», – отметил Целиков.

Лидирующая тройка осталась без изменений: это Lada, Haval и Geely. На четвертой позиции закрепился Belgee, а замкнул десятку новый российский бренд Tenet с 689 проданными экземплярами.

Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 тонн) составили 1,8 тысячи единиц, что на 12,3% больше по сравнению с позапрошлой неделей, а снижение по отношению к аналогичному периоду прошлого года составило всего 9%. Эксперт отметил, что ГАЗ и Lada показывают динамику, сопоставимую с рынком (+11,2% и +9,8% соответственно), в то время как Sollers (171 шт., +57%) обошел УАЗ (143 шт., −5%).

Интересно, что за прошедшую неделю значительно увеличилось количество зарегистрированных люксовых автомобилей. В преддверии возможного повышения утилизационного сбора, который в первую очередь повлияет на этот сегмент, в России на учет поставлены 7 новых Bentley, 5 Lamborghini, 3 Rolls-Royce и один Ferrari.

