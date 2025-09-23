Подсчитаны затраты россиян на обслуживание автомобиля

«Авито»: российские автовладельцы тратят на сервис 29 тыс. рублей в год

Средние расходы россиян на услуги автосервисов составляют 29 тысяч рублей в год. Молодежь 18-24 лет, как правило, тратит больше – около 35 тысяч рублей, что на 20% превышает средний показатель. Кроме того, 21% молодых людей тратят более 50 тысяч рублей в год, в то время как в среднем этот процент составляет лишь 13%. Эти данные были озвучены 23 сентября в интервью «Известиям» представителями «Авито», которые основывались на результате опроса 10 тысяч россиян.

Согласно полученной информации, 75% владельцев обслуживают свои автомобили как минимум раз в год, независимо от их состояния. Остальные 25% обращаются в автосервис или осуществляют самостоятельный ремонт только при возникновении поломки. В среднем, россияне прибегают к услугам автомастеров около шести раз в год, а молодые люди 18-24 лет делают это практически в два раза чаще – около 11 раз в год.

Большинство владельцев автомобилей (39%) выбирают независимые автосервисы для обслуживания. Каждый пятый (21%) предпочитает официальные дилерские центры, тогда как только 3% делают всё своими силами. Чаще всего россияне прибегают к услугам сервисов для проведения планового технического обслуживания или замены расходных материалов (44%). Так, 53% обновляют масло и фильтры, 45% меняют и балансируют шины, а 43% обращаются за диагностикой и выполненикм мелкого ремонта.

При этом 25% автовладельцев чаще обращаются к специалистам в случае поломки, что особенно актуально для молодежи 18-24 лет (30%). Наиболее часто россияне ремонтируют ходовую часть – подвеску, амортизаторы или рулевое управление (31%), 17% занимаются ремонтом тормозной системы, 16% – электрооборудования, 13% – системы кондиционирования и отопления, 12% – двигателя.

В случае поломки 40% россиян сразу обращаются в автосервис, однако 25% сначала консультируются с друзьями или знакомыми, имеющими опыт ремонта автомобилей.

