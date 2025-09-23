На «Автоторе» идет подготовка к выпуску нескольких моделей популярной марки

На «Автоторе» планируют запустить сборку четырех моделей Changan

Запуск сборки четырех моделей компании Changan, включая бензиновые и гибридные автомобили марки Deepal, планирует калининградский завод «Автотор». Соглашение между «Автотором» и Changan было подписано раньше в 2025 году. В этом августе в России получил сертификат кроссовер Changan Uni-S, собранный в Калининграде, и стало известно о четырех моделях, которые могут быть локализованы.

Changan CS75 Plus – это кроссовер четвертого поколения длиной 4770 мм и колесной базой 2800 мм. Он оснащается моторами объемом 1,5 и 2,0 литра. Старшая версия имеет полный привод, 8-ступенчатую автоматическую коробку Aisin и мощность 235 л.с.

Changan X5 Plus – компактный SUV длиной 4540 мм, который изначально планировался как один из доноров в проекте возрождения бренда Volga. Базовая версия оснащается атмосферным двигателем мощностью 110 л.с. и механической коробкой передач, а более мощная версия – турбодвигателем на 192 л.с. с роботом.

Deepal S07 представляет собой среднеразмерный гибридный кроссовер с электромотором мощностью 238 л.с. и запасом хода на электричестве до 285 км. В качестве генератора используется бензиновый двигатель объемом 1,5 литра.

Deepal G318 – это крупный гибридный внедорожник, который может стать альтернативой Toyota Land Cruiser. Его российская премьера произошла на «Иннопроме» в июле 2025 года. Автомобиль оснащается одним или двумя электромоторами мощностью 252 или 430 л.с. соответственно, с запасом хода на электричестве до 190 км и полной автономностью до 1100 км.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.