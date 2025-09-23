#
Бывший завод Toyota может возобновить работу уже в этом году: подробности

Власти Петербурга: завод Toyota в Шушарах могут перезапустить в 2025 году

Власти Санкт-Петербурга планируют, что бывший завод Toyota, расположенный в Шушарах, может начать свою работу снова уже в 2025 году.

Точные сроки пока не определены, но в течение текущего года ожидается его перезапуск, возможны изменения в сторону более раннего или более позднего запуска.

Александр Ситов, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, заявил, что ключевыми участниками процесса перезапуска являются Газпром и КАМАЗ, которые будут координировать этот процесс.

Ранее Денис Мантуров сообщал о намерении организовать на данной площадке производство автомобилей Aurus.

Напоминаем, что Toyota приостановила свое производство в Санкт-Петербурге в сентябре 2022 года. Данный завод имеет мощность на 100 тысяч автомобилей в год и с 2007 года выпускал модели Camry и RAV4.

Источник:  ТАСС
Лежнин Роман
Фото:freepik / usertrmk
23.09.2025 
Фото:freepik / usertrmk
