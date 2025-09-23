Toyota не будет лишать новый RAV4 бензиновых версий

Toyota представила семь модификаций обновленного RAV4 для рынка Китая

Toyota готовит обновление модели RAV4 2026 года, которая будет доступна в Китае под названием Wildlander, причем машина будет предлагаться как в гибридной, так и в традиционной бензиновой версиях.

Согласно поданным в Министерство промышленности и информационных технологий КНР документам, будет предложено семь модификаций: три из них бензиновые и четыре гибридные.

Бензиновая линейка будет оснащена 2,0-литровым мотором с мощностью 126 кВт. Один из вариантов получит передний привод, 18-дюймовые диски и опциональную панорамную крышу.

Toyota RAV4

Второй вариант будет полноприводным с двухцветным кузовом и возможностью установки 20-дюймовых дисков, но без панорамной крыши.

Третий вариант также будет только с передним приводом и аналогичными опциями. Гибридные версии будут доступны с 2,0-литровым мотором на 112 кВт (передний привод) и с 2,5-литровым на 136 кВт (полный привод).