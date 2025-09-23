#
Dacia Bigster
23 сентября
«Старшего брата» Дастера превратили в настоящий внедорожник за небольшую плату
Тюнинг-ателье Carpoint представило внедорожные...
Skoda Kodiaq RS
23 сентября
Новая мощная версия популярного Skoda Kodiaq выйдет на рынок в этом году
Skoda Kodiaq RS нового поколения дебютирует в...
Интерьер Москвич 3
23 сентября
От 1,2 млн рублей: Москвич 3 с ручным управлением включили в спецпрограмму
Особая версия Москвича 3 вошла в льготную...

Toyota не будет лишать новый RAV4 бензиновых версий

Toyota представила семь модификаций обновленного RAV4 для рынка Китая

Toyota готовит обновление модели RAV4 2026 года, которая будет доступна в Китае под названием Wildlander, причем машина будет предлагаться как в гибридной, так и в традиционной бензиновой версиях.

Согласно поданным в Министерство промышленности и информационных технологий КНР документам, будет предложено семь модификаций: три из них бензиновые и четыре гибридные.

Бензиновая линейка будет оснащена 2,0-литровым мотором с мощностью 126 кВт. Один из вариантов получит передний привод, 18-дюймовые диски и опциональную панорамную крышу.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

Второй вариант будет полноприводным с двухцветным кузовом и возможностью установки 20-дюймовых дисков, но без панорамной крыши.

Третий вариант также будет только с передним приводом и аналогичными опциями. Гибридные версии будут доступны с 2,0-литровым мотором на 112 кВт (передний привод) и с 2,5-литровым на 136 кВт (полный привод).

Источник:  SpeedMe
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 5
23.09.2025 
Фото:Toyota
0

Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+59