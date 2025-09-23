#
В России уменьшился средний размер автокредита

Выдача автокредитов в России сократилась на 5%

В России с января по август 2025 года было выдано 453 тысячи автокредитов на приобретение новых легковых автомобилей, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это указано в исследовании, проведенном в рамках проекта «Автостат» совместно с Frank RG.

Несмотря на общее снижение рынка новых автомобилей на 23%, уменьшение объема автокредитования оказалось менее выраженным. В денежном эквиваленте объем составил 626 миллиардов рублей, что на 13% меньше, чем годом ранее.

Данные исследования показывают, что средний размер автокредита снизился на 11% и составил 1,35 миллиона рублей. Средняя процентная ставка по займам уменьшилась на 2,8 процентного пункта и теперь составляет 12,4%. Аналитики связывают это с действием программ субсидирования от автопроизводителей.

Уровень одобрения кредитных заявок остался на уровне прошлого года – 38%, даже несмотря на явное снижение с августа 2024 по март 2025 года. Средний срок кредитования за год уменьшился примерно на шесть месяцев, с 5,8 до 5,3 лет.

Доля автокредитов в общем объеме продаж новых автомобилей достигла 59%. Для физических лиц проникновение кредитных схем составило 69%, что на 12 процентных пунктов выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
23.09.2025 
Фото:Depositphotos
