В РФ предложили давать скидку на покупку автомобиля за утилизацию старого

В Госдуме хотят возродить программу обмена старых авто на новые российские

В Государственную Думу был внесен законопроект под названием «Новый автомобиль – каждой семье», который предусматривает обмен автомобилей, выпущенных более 15 лет назад, на новые. Об этом 23 сентября сообщил Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия – За правду».

Планируется запустить масштабную программу, позволяющую владельцам старых автомобилей обменивать их на новые машины, как следует из его обращения к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Данная инициатива сможет одновременно помочь населению в обновлении автопарка и поддержать местных производителей.

Предполагается, что процесс будет простым: автовладелец сможет сдать старую машину на утилизацию и получить сертификат для приобретения новых автомобилей, произведенных одобренными государством компаниями, включая марки ВАЗ и ГАЗ. Этот сертификат будет являться частью первоначального взноса, а оставшуюся сумму можно будет оплатить из личных средств или взять в кредит.

Кроме того, в законопроекте рассматриваются льготы для определенных категорий граждан, включая жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также многодетные семьи и людей, проживающих в регионах Крайнего Севера.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.