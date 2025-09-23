В РФ предложили давать скидку на покупку автомобиля за утилизацию старого

#
В Государственную Думу был внесен законопроект под названием «Новый автомобиль – каждой семье», который предусматривает обмен автомобилей, выпущенных более 15 лет назад, на новые. Об этом 23 сентября сообщил Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия – За правду».

Планируется запустить масштабную программу, позволяющую владельцам старых автомобилей обменивать их на новые машины, как следует из его обращения к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Данная инициатива сможет одновременно помочь населению в обновлении автопарка и поддержать местных производителей.

Предполагается, что процесс будет простым: автовладелец сможет сдать старую машину на утилизацию и получить сертификат для приобретения новых автомобилей, произведенных одобренными государством компаниями, включая марки ВАЗ и ГАЗ. Этот сертификат будет являться частью первоначального взноса, а оставшуюся сумму можно будет оплатить из личных средств или взять в кредит.

Кроме того, в законопроекте рассматриваются льготы для определенных категорий граждан, включая жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также многодетные семьи и людей, проживающих в регионах Крайнего Севера.

Источник:  РИА Новости
23.09.2025 
