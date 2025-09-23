#
Skoda Kodiaq RS
23 сентября
Новая мощная версия популярного Skoda Kodiaq выйдет на рынок в этом году
Skoda Kodiaq RS нового поколения дебютирует в...
Интерьер Москвич 3
23 сентября
От 1,2 млн рублей: Москвич 3 с ручным управлением включили в спецпрограмму
Особая версия Москвича 3 вошла в льготную...
В РОАД назвали возможные последствия новых правил расчета утильсбора
23 сентября
В РОАД назвали возможные последствия новых правил расчета утильсбора
Эксперт Баринов назвал новый утильсбор...

Вот так будет выглядеть новый BMW X5

Компания BMW показала первые фото кроссовера X5 нового поколения

Немецкий автопроизводитель BMW представил первые изображения нового поколения кроссовера X5.

BMW X5 нового поколения
BMW X5 нового поколения

Решили дать взятку инспектору ГАИ? Вот чем это закончится

Компания начала его тестирование на альтернативном топливе – водороде. Модель iX5 Hydrogen станет первым серийным автомобилем BMW, разработанным в сотрудничестве с Toyota.

В отличие от текущего X5, который оснащен одними из самых крупных радиаторных решеток в стиле BMW, в новом поколении будет использован подход дизайна Neue Klasse: решетка значительно уменьшится, а фары гармонично интегрируются в кузов.

Информация о технических характеристиках пока не раскрыта, известно лишь, что водородный iX5 поступит в продажу не ранее 2028 года.

BMW X5 нового поколения
BMW X5 нового поколения

Кроссовер BMW нового поколения будет доступен не только с водородной силовой установкой, но также с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями, электромоторами и гибридными системами. Таким образом, он станет первой моделью BMW, предлагающей пять различных вариантов силовых агрегатов.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.

Источник:  Carscoops
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 8
23.09.2025 
Фото:Carscoops
