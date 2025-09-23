Вот так будет выглядеть новый BMW X5

Компания BMW показала первые фото кроссовера X5 нового поколения

Немецкий автопроизводитель BMW представил первые изображения нового поколения кроссовера X5.

BMW X5 нового поколения

Компания начала его тестирование на альтернативном топливе – водороде. Модель iX5 Hydrogen станет первым серийным автомобилем BMW, разработанным в сотрудничестве с Toyota.

В отличие от текущего X5, который оснащен одними из самых крупных радиаторных решеток в стиле BMW, в новом поколении будет использован подход дизайна Neue Klasse: решетка значительно уменьшится, а фары гармонично интегрируются в кузов.

Информация о технических характеристиках пока не раскрыта, известно лишь, что водородный iX5 поступит в продажу не ранее 2028 года.

BMW X5 нового поколения

Кроссовер BMW нового поколения будет доступен не только с водородной силовой установкой, но также с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями, электромоторами и гибридными системами. Таким образом, он станет первой моделью BMW, предлагающей пять различных вариантов силовых агрегатов.

