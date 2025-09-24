Штраф за среднюю скорость — введут или нет?

В Госдуме не поддержали введение штрафов за среднюю скорость

Поправки в ПДД, касающиеся соблюдения средней скорости на определенном участке трассы, отклонили в Госдуме.

Комитет Госдумы по транспорту не поддержал законопроект о введении штрафов за превышение средней скорости. Причина отклонения – в комитете посчитали, что штрафы за среднюю скорость не будут побуждать водителей соблюдать ПДД и скоростной режим, сообщает «Коммерсантъ». Есть опасения, что автомобилисты при необходимости смогут выполнять ограничения по средней скорости лишь формально.

Для этого достаточно будет просто остановиться «в пределах участка дороги, где осуществляется контроль, например, на автозаправочной станции, на парковке».

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– В июле с этой инициативой вышли депутаты Вологодской области. Они предложили закрепить понятие средней скорости в ПДД, а также прописать санкции в КоАП (штраф от 750 до 7500 рублей). И даже были готовы провести эксперимент в своем регионе.

Региональные власти с завидной периодичностью пытаются протолкнуть идею – то ли считая ее эффективной мерой борьбы с нарушителями, то ли подсчитывая вероятные доходы.

Уверен: не пройдет и года, как снова кто-нибудь выступит с предложением ввести штраф «за среднюю».