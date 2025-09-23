Стало известно, кто выступит на масштабном форуме автобизнеса CarXL

«АВТОСТАТ»: на форуме автобизнеса CarXL выступит более 50 спикеров

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет масштабный форум автобизнеса CarXL – 2025, стратегическим информационным партнером которого выступает «За рулем». Мероприятие состоится 28 октября в Москве по адресу ул. Космодамианская набережная, 52, стр. 7 (Центр событий РБК).

В предварительной программе форума заявлено уже свыше 20 спикеров (а их будет более 50) – для участия в экспертных панелях, круглых столах и дискуссиях.

Первая сессия ComAuto посвящена коммерческому транспорту. Первым с докладом по главным трендам в макроэкономике выступит Юрий Тулинов (Т-Банк). Эксперты агентства «АВТОСТАТ» представят обзор рынка комтранса с анализом ключевых факторов и прогнозов. На круглом столе дистрибьюторы и дилеры озвучат свои рыночные стратегии на ближайшие месяцы – Александр Мигаль (КАМАЗ), Евгений Жевако (Смарт Тракс, FAW), Вадим Зейферт (Шакман Мотор Рус), Максим Шишко (ГТС Дистрибуция) и др.

В сессии CarX речь пойдет о легковых автомобилях. На круглом столе Валерий Тараканов расскажет о дальнейшей стратегии белорусского бренда Belgee, который сегодня даже на падающем российском рынке демонстрирует активный рост. Кирилл Лучкин из «Автотора» планирует поделиться тактикой и стратегией своего предприятия, которое предпочитает вести одновременно несколько проектов – с разными брендами и сегментами.

Отдельно будут затронуты темы параллельного импорта и «пробегового» автобизнеса. В свете уже принятых и ожидаемых решений от властей они как никогда актуальны. Автоэксперты обсудят, как по мере изменения рынка меняется потребительское восприятие при покупке машины и как теперь формируется остаточная стоимость автомобилей – уже под влиянием новых рыночных условий.

Третья сессия ServiceAuto – о маслах и автосервисе. Анатолий Филаткин (B2X) темой своего доклада выбрал «Тренды рынка смазочных материалов в 2025 году», а выступление Виталия Кравца (Индекс) будет посвящено изменениям в структуре автосервиса в России. Алексей Суслов (Nexus) расскажет о конкуренции в дистрибьюции запасных частей, а Владимир Гримайло (Союз Электронной Торговли) – об интеграции маркировки «Честный знак» при работе на маркетплейсах.