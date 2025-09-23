#
Разборка неделиЖурнал на домСкидки на автоГид по запчастямС пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне начали скупать машины перед новым ростом утильсбора
24 сентября
Россияне начали скупать машины перед новым ростом утильсбора
Эксперт Иванов спрогнозировал рост спроса на...
Nissan Patrol
24 сентября
Неубиваемый японский рамный внедорожник привезли в Россию
В России начались продажи внедорожников Nissan...
За вождение без ОСАГО хотят штрафовать только раз в день
24 сентября
За вождение без ОСАГО хотят штрафовать только раз в день
В Госдуме предложили штрафовать за вождение без...

Стало известно, кто выступит на масштабном форуме автобизнеса CarXL

«АВТОСТАТ»: на форуме автобизнеса CarXL выступит более 50 спикеров

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет масштабный форум автобизнеса CarXL – 2025, стратегическим информационным партнером которого выступает «За рулем». Мероприятие состоится 28 октября в Москве по адресу ул. Космодамианская набережная, 52, стр. 7 (Центр событий РБК).

В предварительной программе форума заявлено уже свыше 20 спикеров (а их будет более 50) – для участия в экспертных панелях, круглых столах и дискуссиях.

Первая сессия ComAuto посвящена коммерческому транспорту. Первым с докладом по главным трендам в макроэкономике выступит Юрий Тулинов (Т-Банк). Эксперты агентства «АВТОСТАТ» представят обзор рынка комтранса с анализом ключевых факторов и прогнозов. На круглом столе дистрибьюторы и дилеры озвучат свои рыночные стратегии на ближайшие месяцы – Александр Мигаль (КАМАЗ), Евгений Жевако (Смарт Тракс, FAW), Вадим Зейферт (Шакман Мотор Рус), Максим Шишко (ГТС Дистрибуция) и др.

В сессии CarX речь пойдет о легковых автомобилях. На круглом столе Валерий Тараканов расскажет о дальнейшей стратегии белорусского бренда Belgee, который сегодня даже на падающем российском рынке демонстрирует активный рост. Кирилл Лучкин из «Автотора» планирует поделиться тактикой и стратегией своего предприятия, которое предпочитает вести одновременно несколько проектов – с разными брендами и сегментами.

Отдельно будут затронуты темы параллельного импорта и «пробегового» автобизнеса. В свете уже принятых и ожидаемых решений от властей они как никогда актуальны. Автоэксперты обсудят, как по мере изменения рынка меняется потребительское восприятие при покупке машины и как теперь формируется остаточная стоимость автомобилей – уже под влиянием новых рыночных условий.

Третья сессия ServiceAuto – о маслах и автосервисе. Анатолий Филаткин (B2X) темой своего доклада выбрал «Тренды рынка смазочных материалов в 2025 году», а выступление Виталия Кравца (Индекс) будет посвящено изменениям в структуре автосервиса в России. Алексей Суслов (Nexus) расскажет о конкуренции в дистрибьюции запасных частей, а Владимир Гримайло (Союз Электронной Торговли) – об интеграции маркировки «Честный знак» при работе на маркетплейсах.

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Автостат
Количество просмотров 1
23.09.2025 
Фото:Автостат
Поделиться:
Оцените материал:
0