Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне начали скупать машины перед новым ростом утильсбора
24 сентября
Россияне начали скупать машины перед новым ростом утильсбора
Эксперт Иванов спрогнозировал рост спроса на...
Nissan Patrol
24 сентября
Неубиваемый японский рамный внедорожник привезли в Россию
В России начались продажи внедорожников Nissan...
За вождение без ОСАГО хотят штрафовать только раз в день
24 сентября
За вождение без ОСАГО хотят штрафовать только раз в день
В Госдуме предложили штрафовать за вождение без...

В Россию привезли навороченные кроссоверы немецкого бренда

В РФ стартовали продажи электрических Porsche Macan по цене от 16 млн рублей

В России автодилеры начали продажи моделей Porsche Macan 4S Electric и Macan Turbo Electric, цена на которые варьируется от 16 до 19,7 миллиона рублей.

Рекомендуем
Как продать автомобиль дороже — гайд по подготовке

Стандартная версия Macan 4S Electric предлагает мощность в 516 л.с. и полный привод. Она оснащена адаптивной пневмоподвеской PASM, пакетом Sport Chrono, спортивными креслами с восемнадцатью регулировками, проекционным дисплеем с дополненной реальностью и аудиосистемой Bose.

Внешний вид модели дополнен панорамной крышей, матричной оптикой и 22-дюймовыми дисками RS Spyder Design.

Porsche Macan 4S Electric
Porsche Macan 4S Electric
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Флагманская версия Macan Turbo Electric оснащена двумя электромоторами, которые в сумме дают 639 л.с.

Интерьер Porsche Macan 4S Electric
Интерьер Porsche Macan 4S Electric

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Среди опций – матричная оптика PDLS Plus, адаптивный круиз-контроль, четырехзонный климат-контроль, карбоновый руль GT и расширенные ассистенты.

Внешне Turbo выделяется темными элементами и черными 22-дюймовыми колесами.

Источник:  32cars
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Porsche
Количество просмотров 11
24.09.2025 
Фото:Porsche
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Porsche Macan

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв