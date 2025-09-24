В Россию привезли навороченные кроссоверы немецкого бренда
В России автодилеры начали продажи моделей Porsche Macan 4S Electric и Macan Turbo Electric, цена на которые варьируется от 16 до 19,7 миллиона рублей.
Стандартная версия Macan 4S Electric предлагает мощность в 516 л.с. и полный привод. Она оснащена адаптивной пневмоподвеской PASM, пакетом Sport Chrono, спортивными креслами с восемнадцатью регулировками, проекционным дисплеем с дополненной реальностью и аудиосистемой Bose.
Внешний вид модели дополнен панорамной крышей, матричной оптикой и 22-дюймовыми дисками RS Spyder Design.
Флагманская версия Macan Turbo Electric оснащена двумя электромоторами, которые в сумме дают 639 л.с.
Среди опций – матричная оптика PDLS Plus, адаптивный круиз-контроль, четырехзонный климат-контроль, карбоновый руль GT и расширенные ассистенты.
Внешне Turbo выделяется темными элементами и черными 22-дюймовыми колесами.
