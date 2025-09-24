#
На рынок вышел Toyota Highlander нового поколения: подробности и фото

GAC Toyota представила обновленный кроссовер Highlander 2026 года

Совместное предприятие GAC Toyota выпустило на рынок кроссовер Highlander модели 2026 года. Внешний вид автомобиля остался прежним, однако уровень оснащения стал лучше. Цены начинаются от 220 тысяч юаней (что эквивалентно 2,6 миллиона рублей).

Toyota Highlander 2026
Toyota Highlander 2026

Габариты кроссовера составляют 4965×1930×1750 мм, а колесная база достигает 2850 мм. На данный момент доступна только пятиместная версия.

Базовая версия кроссовера оснащена 2,0-литровым турбомотором мощностью 247 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также доступны гибридные комплектации на основе 2,5-литрового мотора мощностью 189 л.с., общая мощность полноприводного гибрида составляет 236 л.с.

Toyota Highlander 2026
Toyota Highlander 2026
Гибридная версия может быть как полноприводной, так и моноприводной.

Интерьер Toyota Highlander 2026
Интерьер Toyota Highlander 2026

Внутри установлен новый мультимедийный комплекс на базе SoC Qualcomm Snapdragon SA8155P с поддержкой интерфейсов CarPlay и Huawei HiCar 5.0 (как проводных, так и беспроводных) и диагональю экрана в 15,6 дюйма. Система поддерживает обновления «по воздуху». Среди опций предусмотрена беспроводная зарядка для смартфонов мощностью 50 Вт и система кругового обзора.

Источник:  Autohome
Лежнин Роман
Фото:Autohome
24.09.2025 
Фото:Autohome
Отзывы о Toyota Highlander (1)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Toyota Highlander  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.
+10