На российских заправках начали устанавливать лимиты на топливо

В России АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина

В некоторых регионах России автомобильные заправочные станции начали ограничивать количество топлива, которое можно будет приобрести. Как сообщают «Известия», ссылаясь на людей, работающих на рынке, такая ситуация наблюдается уже более месяца.

В определенных сетях, продолжающих свою деятельность в условиях нехватки топлива, установили лимиты на продажу бензина, которые составляют 10-20 литров на одного покупателя. Это решение должно помочь владельцам сохранять работу АЗС в условиях временного дефицита.

По словам Павла Баженова, президента Независимого топливного союза (НТС), основными факторами, способствующими данной ситуации, являются сезонный рост спроса и снижение производства бензина, в том числе из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.

