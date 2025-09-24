#
Нива Спорт в новом цвете — уже на сборке!

На «Лада Спорт» начался выпуск внедорожников Lada Niva Sport в красном цвете

У внедорожника Lada Niva Sport продолжаются эксперименты с цветовой гаммой кузова – на сей раз в соцсетях «засветилась» машина в красно-оранжевом оттенке.

Фотографию опубликовал руководитель ООО «Лада Спорт» Владислав Незванкин, отметив, что цветовая гамма Niva Sport расширяется. Судя по антуражу, машина сфотографирована в сборочном цехе предприятия в Тольятти. Напомним, «Лада Спорт» является подразделением АВТОВАЗа, осуществляющим сборку спортверсий серийных моделей, а красят кузова для Нивы Sport в расположенном неподалеку корпусе Опытно-промышленного производства.

Надо отметить, что нынешнее появление спортивной Нивы в таком оттенке – уже не первое.

В апреле 2025 года внедорожник в таком цвете засветился в коротком ролике, а в мае его вполне официально показали на «Пикнике АВТОВАЗа». В то же время появились снимки Нивы Sport в другом оттенке – золотистом металлике. А в начале сентября в Сеть попал снимок еще одного внедорожника – в серо-голубом цвете «Тайфун», который ранее использовали для Весты Sport.

При этом, согласно официальному сайту Lada, внедорожник Niva Sport на данный момент может иметь кузов лишь в трех вариантах цвета: серебристый металлик «Платина», белый «Ледниковый» и черный «Пантера».

Источник:  Владислав Незванкин
Иннокентий Кишкурно
24.09.2025 
Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+88