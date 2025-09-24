Нива Спорт в новом цвете — уже на сборке!

На «Лада Спорт» начался выпуск внедорожников Lada Niva Sport в красном цвете

У внедорожника Lada Niva Sport продолжаются эксперименты с цветовой гаммой кузова – на сей раз в соцсетях «засветилась» машина в красно-оранжевом оттенке.

Фотографию опубликовал руководитель ООО «Лада Спорт» Владислав Незванкин, отметив, что цветовая гамма Niva Sport расширяется. Судя по антуражу, машина сфотографирована в сборочном цехе предприятия в Тольятти. Напомним, «Лада Спорт» является подразделением АВТОВАЗа, осуществляющим сборку спортверсий серийных моделей, а красят кузова для Нивы Sport в расположенном неподалеку корпусе Опытно-промышленного производства.

Надо отметить, что нынешнее появление спортивной Нивы в таком оттенке – уже не первое.

В апреле 2025 года внедорожник в таком цвете засветился в коротком ролике, а в мае его вполне официально показали на «Пикнике АВТОВАЗа». В то же время появились снимки Нивы Sport в другом оттенке – золотистом металлике. А в начале сентября в Сеть попал снимок еще одного внедорожника – в серо-голубом цвете «Тайфун», который ранее использовали для Весты Sport.

При этом, согласно официальному сайту Lada, внедорожник Niva Sport на данный момент может иметь кузов лишь в трех вариантах цвета: серебристый металлик «Платина», белый «Ледниковый» и черный «Пантера».