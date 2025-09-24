#
Разборка неделиЖурнал на домСкидки на автоГид по запчастямС пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Кредитование авто с пробегом резко снизилось
24 сентября
Кредитование авто с пробегом резко снизилось
Эксперт Целиков: Выдача кредитов на авто с...
Выгодно всем: дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа
24 сентября
Выгодно всем: дилеры начали предлагать помощь в импорте авто из-за рубежа
Петр Шкуматов: То, что дилеры занялись...
На сколько подорожают машины из-за нового утильсбора
24 сентября
На сколько подорожают машины из-за нового утильсбора
Глава НАС Шапарин: Mitsubishi Outlander с 1...

Китайские пикапы все больше похожи на американские: вот яркий пример

Стартовали продажи Great Wall Poer с мотором V6 и 9-ступенчатым автоматом

В Китае начались открытые продажи пикапа Great Wall Poer, который теперь оснащен новой силовой установкой V6 (подобно некоторым американским аналогам).

Great Wall Poer
Great Wall Poer

Рекомендуем
Как продать автомобиль дороже — гайд по подготовке

Автомобиль предлагается в одной комплектации по цене 230 тыс. юаней (около 2,7 млн рублей). Интересно, что данная версия автомобиля была разработана в основном для эксплуатации в пустыне, однако она также подходит для различных типов ландшафта.

Great Wall Poer V6 имеет увеличенные углы въезда и съезда, улучшенную манёвренность и полный пакет внедорожного оборудования, включая защитные дуги, подножки и новую грузовую платформу. Дополнительно доступны опции, такие как внедорожные шины, пороги, лебёдка и защита картера.

Great Wall Poer
Great Wall Poer

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

С эстетической точки зрения новая версия не отличается от стандартного Poer. Размеры модели составляют 4963х1975х1950 мм, а колёсная база равна 2745 мм. Угол въезда равен 33 градусам, угол съезда 22 градусам, а снаряжённая масса достигает 2285 кг. Автомобиль также оснащен усовершенствованными азотными амортизаторами K-MAN с восьмипозиционной регулировкой.

Great Wall Poer
Great Wall Poer

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Двигатель обеспечивает 360 л.с., крутящий момент передаётся на все колеса через 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и муфту BorgWarner. В стандартную комплектацию входят понижающая передача, режим "танкового разворота", шноркель, буксировочные крюки, электронно-управляемые блокировки дифференциала на обеих осях и опциональная лебёдка.

Источник:  Autohome
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 7
24.09.2025 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Great Wall Poer

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв