Китайские пикапы все больше похожи на американские: вот яркий пример

Стартовали продажи Great Wall Poer с мотором V6 и 9-ступенчатым автоматом

В Китае начались открытые продажи пикапа Great Wall Poer, который теперь оснащен новой силовой установкой – V6 (подобно некоторым американским аналогам).

Great Wall Poer

Автомобиль предлагается в одной комплектации по цене 230 тыс. юаней (около 2,7 млн рублей). Интересно, что данная версия автомобиля была разработана в основном для эксплуатации в пустыне, однако она также подходит для различных типов ландшафта.

Great Wall Poer V6 имеет увеличенные углы въезда и съезда, улучшенную манёвренность и полный пакет внедорожного оборудования, включая защитные дуги, подножки и новую грузовую платформу. Дополнительно доступны опции, такие как внедорожные шины, пороги, лебёдка и защита картера.

Great Wall Poer

С эстетической точки зрения новая версия не отличается от стандартного Poer. Размеры модели составляют 4963х1975х1950 мм, а колёсная база равна 2745 мм. Угол въезда равен 33 градусам, угол съезда 22 градусам, а снаряжённая масса достигает 2285 кг. Автомобиль также оснащен усовершенствованными азотными амортизаторами K-MAN с восьмипозиционной регулировкой.

Great Wall Poer

Двигатель обеспечивает 360 л.с., крутящий момент передаётся на все колеса через 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и муфту BorgWarner. В стандартную комплектацию входят понижающая передача, режим "танкового разворота", шноркель, буксировочные крюки, электронно-управляемые блокировки дифференциала на обеих осях и опциональная лебёдка.