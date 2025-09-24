Кредитование авто с пробегом резко снизилось

Эксперт Целиков: Выдача кредитов на авто с пробегом рухнула на 58%

В течение первых восьми месяцев 2025 года в России было оформлено 284 тысячи автокредитов на автомобили с пробегом. Снижение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – 58%. В денежном выражении объем этого сегмента сократился на 63%, составив 340 миллиардов рублей.

При этом в целом рынок подержанных автомобилей остался стабильным, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков. Он уточнил, что за прошедший месяц было перепродано 3,87 миллиона автомобилей, что на 0,3% больше по сравнению с прошлым годом.

Эксперт назвал две главные причины данной ситуации. Первой причиной является то, что на вторичном рынке преобладают старые и недорогие автомобили: более 70% из них старше десяти лет, около 40% продается по ценам ниже 500 тысяч рублей.

Второй причиной является предпочтение большинства покупателей использовать не автокредиты с залогом, а потребительские кредиты, займы у знакомых или микрофинансовые продукты с высокими процентными ставками.

Целиков также подчеркнул, что автокредиты на автомобили с пробегом не получают государственного субсидирования, а процентные ставки банков значительно возросли. Кроме того, кредиторы проявляют осторожность по отношению к заемщикам, которые нуждаются в финансировании для приобретения подержанных автомобилей.

В результате уровень одобрения кредитных заявок снизился до 25%, а доля автокредитов на рынке подержанных машин составила лишь 7,4%, что почти на 11 процентных пунктов ниже показателя 2024 года.

