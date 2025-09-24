Стало известно, в каких регионах России покупают больше всего новых авто

«Авито Авто»: самый высокий спрос на новые машины по РФ в Ставропольском крае

В 2025 году в Ставропольском крае наблюдается самый высокий спрос на новые автомобили в России, он в 3,2 раза превышает средний уровень по стране. Об этом сообщили аналитики «Авито Авто».

В числе регионов с высокими объемами предложений о продаже новых машин оказались Краснодарский край (+82%), Ростовская область (+65%) и Самарская область (+63%).

В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, уровень спроса на новые автомобили оказался ниже среднероссийских показателей. В Москве он меньше на 17%, а в Санкт-Петербурге – на 41%.

По словам Артема Хомутинникова, руководителя продаж направления «Новые авто» в «Авито», на уровень спроса могут влиять различные факторы, в том числе экономическая ситуация в регионе.

Так, в туристических зонах популярность новых автомобилей может быть связана с числом людей, работающих в сфере гостеприимства – для них автомобиль является не только транспортом, но и важным рабочим инструментом.

