Появились фото новой версии популярного кроссовера Chery

Chery представит обновленную версию кроссовера Tiggo 9 27 сентября

Компания Chery готовится к обновлению своего кроссовера Tiggo 9. Как сообщает портал Autohome, в соцсетях появились первые снимки рестайлинговой версии, запечатленной в камуфляжной пленке.

Chery Tiggo 9

Ожидается, что в первую очередь изменения коснутся бензиновых моделей, а официальная презентация пройдет 27 сентября.

Кроссовер получил усовершенствованный дизайн: большая центральная решетка радиатора осталась на месте, а фары стали более выразительными.

По бокам автомобиля установлены широкие воздухозаборники. Надписи на защитной пленке подтверждают, что под камуфляжем скрывается бензиновая версия.

Что касается технических параметров, Chery сохранит для Tiggo 9 двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 261 л.с., который будет сочетаться как с 7-ступенчатым роботом, так и с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

