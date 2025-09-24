#
Хорошо знакомая Skoda снова продается в России по доступной цене

В РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,45 млн рублей

Лифтбек Skoda Octavia в кузове A7, который пользуется популярностью у водителей, снова продается в России.

На данный момент доступны лишь ограниченные партии автомобилей: один из экземпляров, окрашенный в белый цвет, продается в Москве за 2 450 000 рублей.

Это новый автомобиль 2023 года с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 л. с., который работает в сочетании с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Skoda Octavia A7
Skoda Octavia A7

Китайская сборка модели включает в себя русифицированную мультимедийную систему с крупным сенсорным дисплеем, систему парктроников, подогрев всех сидений и зеркал, кожаный мультируль и отделанные экокожей сиденья.

Интерьер Skoda Octavia A7
Интерьер Skoda Octavia A7

Также в комплектацию входят две фронтальные подушки безопасности, камера заднего вида с разметкой, дополнительные воздуховоды для пассажиров на заднем сиденье и 16-дюймовые литые диски.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РОАД назвали возможные последствия новых правил расчета утильсбора.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Skoda
24.09.2025 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+13