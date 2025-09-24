Хорошо знакомая Skoda снова продается в России по доступной цене

В РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом кузове по цене от 2,45 млн рублей

Лифтбек Skoda Octavia в кузове A7, который пользуется популярностью у водителей, снова продается в России.

На данный момент доступны лишь ограниченные партии автомобилей: один из экземпляров, окрашенный в белый цвет, продается в Москве за 2 450 000 рублей.

Это новый автомобиль 2023 года с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 л. с., который работает в сочетании с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Skoda Octavia A7

Китайская сборка модели включает в себя русифицированную мультимедийную систему с крупным сенсорным дисплеем, систему парктроников, подогрев всех сидений и зеркал, кожаный мультируль и отделанные экокожей сиденья.

Интерьер Skoda Octavia A7

Также в комплектацию входят две фронтальные подушки безопасности, камера заднего вида с разметкой, дополнительные воздуховоды для пассажиров на заднем сиденье и 16-дюймовые литые диски.

