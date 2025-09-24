#
Разборка неделиЖурнал на домСкидки на автоГид по запчастямС пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tank 400
24 сентября
Популярный в России рамный внедорожник обновился
В Китае представили обновленный внедорожник...
Стоимость бензина Аи-92 снова обновила рекорд
24 сентября
Стоимость бензина Аи-92 снова обновила рекорд
Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже...
Этим кроссоверам не страшен новый утильсбор
24 сентября
Этим кроссоверам не страшен новый утильсбор
Топ-10 кроссоверов, которым не грозит повышение...

Популярный в России рамный внедорожник обновился

В Китае представили обновленный внедорожник Tank 400

В Китае состоялась премьера рестайлинговой версии внедорожника Tank 400,

Tank 400
Tank 400

Рекомендуем
Как продать автомобиль дороже — гайд по подготовке

который стал короче на 21 мм, шире на 10 мм и выше на 5 мм, сохранив прежнюю колесную базу. Также внедорожник получил новый бампер.

Внутри автомобиля добавлено больше металлических текстурированных элементов, улучшена подсветка, а селектор трансмиссии заменен на пульт управления подогревом, вентиляцией и системой полного привода.

Обновленный Tank 400 теперь предлагается в двух гибридных версиях мощностью 408 и 877 л.с.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что в РОАД назвали возможные последствия новых правил расчета утильсбора.

Tank 400
Tank 400
Tank 400

Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
24.09.2025 
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tank 400

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв