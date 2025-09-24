Популярный в России рамный внедорожник обновился
В Китае представили обновленный внедорожник Tank 400
В Китае состоялась премьера рестайлинговой версии внедорожника Tank 400,
Tank 400
который стал короче на 21 мм, шире на 10 мм и выше на 5 мм, сохранив прежнюю колесную базу. Также внедорожник получил новый бампер.
Внутри автомобиля добавлено больше металлических текстурированных элементов, улучшена подсветка, а селектор трансмиссии заменен на пульт управления подогревом, вентиляцией и системой полного привода.
Обновленный Tank 400 теперь предлагается в двух гибридных версиях мощностью 408 и 877 л.с.
Ранее «За рулем» сообщал, что в РОАД назвали возможные последствия новых правил расчета утильсбора.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: CarNewsChina
Фото:CarNewsChina
24.09.2025
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о Tank 400
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!