Популярный в России рамный внедорожник обновился

В Китае представили обновленный внедорожник Tank 400

В Китае состоялась премьера рестайлинговой версии внедорожника Tank 400,

Tank 400

который стал короче на 21 мм, шире на 10 мм и выше на 5 мм, сохранив прежнюю колесную базу. Также внедорожник получил новый бампер.

Внутри автомобиля добавлено больше металлических текстурированных элементов, улучшена подсветка, а селектор трансмиссии заменен на пульт управления подогревом, вентиляцией и системой полного привода.

Обновленный Tank 400 теперь предлагается в двух гибридных версиях мощностью 408 и 877 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РОАД назвали возможные последствия новых правил расчета утильсбора.