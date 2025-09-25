На российском рынке появилась новая версия популярного рамного внедорожника

В РФ стартовали продажи Tank 500 в версии Hi-Charge по цене 7,3 млн рублей

В России стартовали продажи подзаряжаемого гибридного внедорожника Tank 500 Hi-Charge. Об этом стало известно от официального дилера в Санкт-Петербурге, который сообщил об акциях на данную модель.

Руководитель автосалона Александр Цылин поделился, что в новой комплектации Hi-Charge новинка отличается высокой мощностью и низким расходом, а также предлагает доступные цены по сравнению с более дорогими вариантами модели.

Дилеры ожидают, что Hi-Charge займет около 30% от всех продаж линейки Tank 500, что увеличит долю этой модели в ассортименте марки.

Старт продаж Tank 500 Hi-Charge был анонсирован в начале сентября. Цена составляет 7 299 000 рублей.

Tank 500

Tank 500 Hi-Charge стал первым PHEV в линейке этой марки в России. В его конструкции сочетаются 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 231 л.с. и электромотор на 163 л.с. Общая мощность при использовании обоих источников энергии составляет 299 л.с., а максимальная – 394 л.с. при 750 Нм крутящего момента. Ускорение до 100 км/ч занимает 6,9 секунды, а средний расход топлива составляет 8,4 литра на 100 км в смешанном цикле.

Интерьер Tank 500

Кроме того, автомобиль оснащен интеллектуальной системой полного привода Torque-on-Demand с двухступенчатой раздаточной коробкой и возможностью блокировки дифференциалов. Углы въезда и съезда составляют 29,5° и 24° соответственно, а максимальная глубина преодолеваемого брода достигает 800 мм.

Новая версия готова предложить четыре варианта окраски кузова: черный, серебристый, белый и золотой. Внутреннее убранство доступно в трех цветах: классический черный, сине-бежевый и коричневый.