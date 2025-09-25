Выручка российского авторынка в 2025 году составила 2,4 трлн рублей

Иномарки занимают 84% российского рынка со средней стоимостью 3,922 млн рублей

С января по август 2025 года рынок новых автомобилей в России показал оборот в 2376,8 миллиона рублей, медианная цена составила 3,122 миллиона рублей.

Иномарки занимают 84% рынка и имеют средневзвешенную стоимость 3,922 миллиона рублей, тогда как доля отечественных автомобилей составляет 16%, а их цена – 1,513 миллиона рублей.

Наибольшую выручку обеспечил китайский сегмент, заняв 61,7%, за ним следуют Россия (16,1%), Европа (14,1%), Япония (5,9%), Корея (1,7%) и США (0,5%).

Спрос на кроссоверы является преобладающим и составляет около 81% всех продаж. В летние месяцы цены показывают смешанную динамику: средневзвешенная стоимость иномарок в августе снизилась до 3,846 миллиона рублей, что на 7% меньше, чем в июле (3,936 миллиона рублей), хотя это все равно выше, чем в августе прошлого года.

Отечественные автомобили растут в цене, и в августе их стоимость составила 1,586 миллиона рублей, в июле – 1,564 миллиона рублей, в то время как в прошлом году она была на уровне 1,432 миллиона рублей.

С начала 2025 года цены на иномарки немного упали с 4,011 миллиона рублей в январе до 3,846 миллиона рублей, что представляет снижение на 4%, тогда как отечественные машины подорожали с 1,493 миллиона рублей до 1,586 миллиона рублей (+6%).