#
Разборка неделиЖурнал на домСкидки на автоГид по запчастямС пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Доходы от утильсбора на авто планируется увеличить в 1,5 раза
25 сентября
Доходы от утильсбора на авто планируется увеличить в 1,5 раза
В бюджете РФ в 2026 году запланирован рост...
Интерьер Chevrolet Suburban 2026
25 сентября
Брутальный американский внедорожник получил обновленную версию
Chevrolet анонсировала обновленный Suburban...
Интерьер Livan X3 Pro
25 сентября
Самый дешевый кроссовер в России неожиданно подорожал: сколько он теперь стоит?
Актуальные цены на кроссовер Livan X3 Pro в РФ...

Брутальный американский внедорожник получил обновленную версию

Chevrolet анонсировала обновленный Suburban 2026: подробности об изменениях

Компания Chevrolet представила обновленный внедорожник Suburban модели 2026 года, который уже доступен для заказа через онлайн-конфигуратор.

Chevrolet Suburban 2026
Chevrolet Suburban 2026

Рекомендуем
9 шагов по выбору аккумуляторной батареи на эту зиму

Рестайлинг добавил несколько новых опций, включая пакет RST Dark Essentials с черными декоративными элементами как на кузове, так и в салоне, систему Cabin Glance, которая позволяет просматривать интерьер автомобиля через мультимедийный дисплей с помощью камер, а также функцию Key Card, позволяющую открывать и заводить автомобиль при помощи специальной карты вместо привычного ключа.

Интерьер Chevrolet Suburban 2026
Интерьер Chevrolet Suburban 2026

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Линейка двигателей осталась прежней: бензиновые V8 объемом 5,3 и 6,2 литра (355 и 420 л.с.), а также 3,0-литровый турбодизель Duramax на 305 л.с., который временно недоступен в конфигураторе.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Производство нового Suburban началось 8 сентября, а предварительные заявки начали принимать с июля. Цены на модель варьируются от 66 тысяч долларов за базовую версию LS до 86 тысяч долларов за топовый High Country.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Тарантас Ньюс
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 1
25.09.2025 
Фото:Chevrolet
Поделиться:
Оцените материал:
0