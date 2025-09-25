Брутальный американский внедорожник получил обновленную версию

Chevrolet анонсировала обновленный Suburban 2026: подробности об изменениях

Компания Chevrolet представила обновленный внедорожник Suburban модели 2026 года, который уже доступен для заказа через онлайн-конфигуратор.

Chevrolet Suburban 2026

Рестайлинг добавил несколько новых опций, включая пакет RST Dark Essentials с черными декоративными элементами как на кузове, так и в салоне, систему Cabin Glance, которая позволяет просматривать интерьер автомобиля через мультимедийный дисплей с помощью камер, а также функцию Key Card, позволяющую открывать и заводить автомобиль при помощи специальной карты вместо привычного ключа.

Интерьер Chevrolet Suburban 2026

Линейка двигателей осталась прежней: бензиновые V8 объемом 5,3 и 6,2 литра (355 и 420 л.с.), а также 3,0-литровый турбодизель Duramax на 305 л.с., который временно недоступен в конфигураторе.

Производство нового Suburban началось 8 сентября, а предварительные заявки начали принимать с июля. Цены на модель варьируются от 66 тысяч долларов за базовую версию LS до 86 тысяч долларов за топовый High Country.