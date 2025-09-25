На маркетплейсе теперь можно купить не только Ладу или «китайца»
На Ozon стартовали продажи кроссовера KGM Torres по цене от 2,95 млн рублей
На платформе Ozon стартовали продажи автомобилей KGM, ранее известных под маркой SsangYong.
Первой моделью стал кроссовер Torres, доступный в двух комплектациях – City и Dream. Цены оказались ниже рекомендованных: стартовая версия City стоит 2 949 000 рублей при рекомендованной цене 3 340 000 рублей, что дает скидку в 391 тысячу рублей.
Более продвинутая версия Dream предлагается за 3 298 000 рублей, тогда как ее официальная цена составляет 3 740 000 рублей. Это обеспечивает экономию в 442 тысячи рублей.
KGM Torres
Все версии KGM Torres оснащены 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin. В зависимости от комплектации, возможен как передний, так и полный привод.
Источник: TAGAZ: Автожурнал
Фото:ТАСС/Юрий Смитюк
25.09.2025
