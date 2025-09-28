#
Интерьер Changan Uni-K
28 сентября
28 сентября
Производитель пылесосов Dreame скопировал...
28 сентября
Снова копия! Dreame показал вторую модель

Производитель пылесосов Dreame скопировал люкс-внедорожник Rolls-Royce Cullinan

Китайская компания Dreame, занимающаяся выпуском пылесосов, показала вторую модель из собственной перспективной линейки автомобилей.

Еще по тизерам было понятно, что модель окажется копией или очень близким «оммажем» на премиальный внедорожник Rolls-Royce Cullinan. О сходстве, если не сказать идентичности, говорили форма фар, фонарей, зеркал и решетки радиатора. Опубликованные спустя пару дней фото подтвердили: почти идеально скопированный Cullinan, с поправкой лишь на распашные двери, которых у оригинала нет.

В салоне «китайца» – четыре комфортабельных кресла, длина внутреннего пространства – 3,7 метра. В движение сие великолепие будет приводиться четырьмя электродвигателями.

Напомним, весь этот сюр начался с публикации рендеров первой модели Dreame – гиперкара, внешностью почти побуквенно цитирующего Bugatti Chiron, но увы, начисто лишенного механизмов открывания дверей... Выход его запланирован на 2027 год.

Источник:  Китайские автомобили
Иннокентий Кишкурно
28.09.2025 
