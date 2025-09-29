Меняете АКБ в зиму? Вот как купить лучшую!

Эксперт «За рулем» раскрыл секретный лайфхак при выборе аккумулятора на зиму

Поменять аккумуляторную батарею в преддверии зимы — идея хорошая. Но при выборе новой АКБ всплывает масса нюансов.

Сегодня многие предпочитают пользоваться услугами маркетплейсов и готовы рассчитывать на свои силы и познания, а кто-то – по старинке едет в магазин и выбирает аккумулятор «живьем».

Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин подготовил ряд советов, которые в одинаковой степени будут полезны обоим категориям покупателей. Вот, например, пара простых лайфхаков – относительно марки и веса батареи.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– При прочих равных условиях старайтесь брать батареи со знакомыми названиями, которые обычно оказываются в победителях экспертиз журнала «За рулем». Это такие бренды, как Varta, Cene, Mutlu, Topla, Medalist, Tyumen battery. Батарей-однодневок с яркими этикетками и громкими названиями типа «Звездный чемпион» лучше избегать. А также – батарей с подозрительно привлекательными ценниками.

Это всегда говорит о том, что продавец заказал на каком-то предприятии партию АКБ, напоминающих снаружи настоящие, но при этом почти «пустых» внутри. Грубо говоря, в них недокладывают свинца. Выявить такие батареи легко при взвешивании: проверьте массу нескольких АКБ и выбирайте самую тяжелую.

Единственное, на чем иногда можно немного сэкономить, – это покупка так называемой подменной батареи. Такие АКБ обычно выдают недовольным клиентам на время обследования их штатных батарей, после чего их отправляют в продажу по сравнительно низкой цене.

А какие еще моменты следует учесть при выборе новой АКБ? Читайте в новой статье «За рулем»!