#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГАЗ‑22П – экспортный универсал с правым рулем. В Великобритании продали лишь полтора десятка таких машин.
29 сентября
Машина советской мечты — как она доехала от любви до поклонения
«За рулем» рассказал, за что Волгу ГАЗ-21...
Из шести шпилек крепления прижимного кольца к баку две оказались сломанными.
29 сентября
Сломали шпильку на дорогой детали? Не спешите покупать новую — есть решение
Читатель «За рулем» нашел изящную замену...
Меняете АКБ в зиму? Вот как купить лучшую!
29 сентября
Меняете АКБ в зиму? Вот как купить лучшую!
Эксперт «За рулем» раскрыл секретный лайфхак...

Меняете АКБ в зиму? Вот как купить лучшую!

Эксперт «За рулем» раскрыл секретный лайфхак при выборе аккумулятора на зиму

Поменять аккумуляторную батарею в преддверии зимы — идея хорошая. Но при выборе новой АКБ всплывает масса нюансов.

Рекомендуем
Гид по выбору автомобильного аккумулятора в 2025-2026

Сегодня многие предпочитают пользоваться услугами маркетплейсов и готовы рассчитывать на свои силы и познания, а кто-то – по старинке едет в магазин и выбирает аккумулятор «живьем».

Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин подготовил ряд советов, которые в одинаковой степени будут полезны обоим категориям покупателей. Вот, например, пара простых лайфхаков – относительно марки и веса батареи.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– При прочих равных условиях старайтесь брать батареи со знакомыми названиями, которые обычно оказываются в победителях экспертиз журнала «За рулем». Это такие бренды, как Varta, Cene, Mutlu, Topla, Medalist, Tyumen battery. Батарей-однодневок с яркими этикетками и громкими названиями типа «Звездный чемпион» лучше избегать. А также – батарей с подозрительно привлекательными ценниками.

Это всегда говорит о том, что продавец заказал на каком-то предприятии партию АКБ, напоминающих снаружи настоящие, но при этом почти «пустых» внутри. Грубо говоря, в них недокладывают свинца. Выявить такие батареи легко при взвешивании: проверьте массу нескольких АКБ и выбирайте самую тяжелую.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Единственное, на чем иногда можно немного сэкономить, – это покупка так называемой подменной батареи. Такие АКБ обычно выдают недовольным клиентам на время обследования их штатных батарей, после чего их отправляют в продажу по сравнительно низкой цене.

А какие еще моменты следует учесть при выборе новой АКБ? Читайте в новой статье «За рулем»!

Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 15
29.09.2025 
Фото:Unsplash и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+1