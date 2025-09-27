Вышла новая версия доступного кроссовера Toyota по цене чуть дороже 2 млн рублей

Toyota объявила цены на обновлённый кроссовер Corolla Cross 2026 модельного года

Toyota объявила стоимость обновленного компактного кроссовера Corolla Cross 2026 модельного года.

Производство кроссовера осуществляется на заводе в Хантсвилле, штат Алабама, и первые экземпляры уже поступили в дилерские центры США. Цена начинается от 24 635 долларов для бензиновой версии и 28 995 долларов за гибридную (от 2,06 млн до 2,42 млн рублей).

Во внешнем дизайне произошли изменения: передняя часть была переработана, а гибридные модели получили решётку радиатора в цвет кузова.

Все комплектации оснащены новыми светодиодными дневными ходовыми огнями, а новая палитра цветов включает яркий оттенок Cavalry Blue, доступный с опциональной черной крышей для гибридных моделей SE и XSE. Топовая версия XSE укомплектована 18-дюймовыми черными глянцевыми дисками.

Toyota Corolla Cross 2026

В интерьере произошли положительные изменения: переработана центральная консоль, улучшено хранение мелочей и добавлен разделитель для беспроводной зарядки.

Интерьер Toyota Corolla Cross 2026

В версии XLE доступна новая отделка Portobello. Что касается технологий, автомобиль комплектуется 10,5-дюймовым мультимедийным экраном Toyota Audio Multimedia и цифровой панелью приборов размером до 12,3 дюйма.

В некоторых версиях с полным приводом стали стандартом подогрев сидений и руля. Двигатели не претерпели изменений: бензиновые версии доступны с передним или полным приводом, а у гибридов используется система Electronic On-Demand AWD.