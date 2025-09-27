#
Интерьер Toyota Corolla Cross 2026
27 сентября
Вышла новая версия доступного кроссовера Toyota по цене чуть дороже 2 млн рублей
Toyota объявила цены на обновлённый кроссовер...
BMW iX5
27 сентября
Новый водородный кроссовер BMW увидит свет уже совсем скоро
BMW готовит серийное производство водородного...
27 сентября
Toyota объявила цены на обновлённый кроссовер Corolla Cross 2026 модельного года

Toyota объявила стоимость обновленного компактного кроссовера Corolla Cross 2026 модельного года.

Производство кроссовера осуществляется на заводе в Хантсвилле, штат Алабама, и первые экземпляры уже поступили в дилерские центры США. Цена начинается от 24 635 долларов для бензиновой версии и 28 995 долларов за гибридную (от 2,06 млн до 2,42 млн рублей).

Во внешнем дизайне произошли изменения: передняя часть была переработана, а гибридные модели получили решётку радиатора в цвет кузова.

Все комплектации оснащены новыми светодиодными дневными ходовыми огнями, а новая палитра цветов включает яркий оттенок Cavalry Blue, доступный с опциональной черной крышей для гибридных моделей SE и XSE. Топовая версия XSE укомплектована 18-дюймовыми черными глянцевыми дисками.

Toyota Corolla Cross 2026
Toyota Corolla Cross 2026
В интерьере произошли положительные изменения: переработана центральная консоль, улучшено хранение мелочей и добавлен разделитель для беспроводной зарядки.

Интерьер Toyota Corolla Cross 2026
Интерьер Toyota Corolla Cross 2026

В версии XLE доступна новая отделка Portobello. Что касается технологий, автомобиль комплектуется 10,5-дюймовым мультимедийным экраном Toyota Audio Multimedia и цифровой панелью приборов размером до 12,3 дюйма.

В некоторых версиях с полным приводом стали стандартом подогрев сидений и руля. Двигатели не претерпели изменений: бензиновые версии доступны с передним или полным приводом, а у гибридов используется система Electronic On-Demand AWD.

Источник:  32cars
Лежнин Роман
Фото:Toyota
27.09.2025 
Фото:Toyota
