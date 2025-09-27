#
Subaru сняла с производства культовую и широко известную модель

Subaru завершила производство модели Legacy, выпускаемой более 36 лет

Компания Subaru завершила выпуск своей знаковой модели Legacy, которая производилась на протяжении 36 лет.

Subaru Legacy
Subaru Legacy

Последний седан с 2,5-литровым двигателем и полным приводом, окрашенный в тёмный цвет Magnetite Gray, сошел с конвейера завода SIA (Subaru of Indiana Automotive) в Индиане 12 сентября.

Legacy, представленная в 1989 году, стала первой моделью Subaru, локализованной на американском заводе SIA.

Subaru Legacy
Subaru Legacy
За годы производства было выпущено шесть поколений этого автомобиля, которые пользовались спросом в США, Японии, Австралии и России. Всего с конвейера сошло более 1,4 миллиона экземпляров Legacy.

Subaru Legacy
Subaru Legacy

С завершением производства этой модели завод SIA также прекратит выпуск Outback. В октябре здесь начнется сборка кроссовера Forester, который в будущем получит и гибридную версию, ожидаемую весной 2026 года. В настоящее время на заводе SIA продолжается производство моделей Ascent и Crosstrek.

Источник:  Car And Driver
Лежнин Роман
Фото:Subaru
27.09.2025 
Фото:Subaru
