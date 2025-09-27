Subaru сняла с производства культовую и широко известную модель

Subaru завершила производство модели Legacy, выпускаемой более 36 лет

Компания Subaru завершила выпуск своей знаковой модели Legacy, которая производилась на протяжении 36 лет.

Последний седан с 2,5-литровым двигателем и полным приводом, окрашенный в тёмный цвет Magnetite Gray, сошел с конвейера завода SIA (Subaru of Indiana Automotive) в Индиане 12 сентября.

Legacy, представленная в 1989 году, стала первой моделью Subaru, локализованной на американском заводе SIA.

За годы производства было выпущено шесть поколений этого автомобиля, которые пользовались спросом в США, Японии, Австралии и России. Всего с конвейера сошло более 1,4 миллиона экземпляров Legacy.

С завершением производства этой модели завод SIA также прекратит выпуск Outback. В октябре здесь начнется сборка кроссовера Forester, который в будущем получит и гибридную версию, ожидаемую весной 2026 года. В настоящее время на заводе SIA продолжается производство моделей Ascent и Crosstrek.