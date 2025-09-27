Экология
27 сентября
27 сентября
27 сентября
Toyota выпустила собственную домашнюю зарядную станцию для электромобилей

Toyota анонсировала запуск домашних зарядных станций мощностью 6 кВт этой осенью

Компания Toyota объявила о старте продаж собственных зарядных станций для дома, которые будут доступны с этой осени.

Эти устройства мощностью 6 кВт способны обеспечивать запас хода до 300 км за восемь часов зарядки и подходят как для электромобилей, так и для подключаемых гибридов.

Стоимость зарядной станции составит около 200 000 иен (примерно 113 тысяч рублей). При приобретении вместе с автомобилем клиенты получат бонусные баллы на 700 долларов. Установкой и обслуживанием устройств займутся официальные дилеры Toyota.

По информации Nikkei, компания нацелена на развитие инфраструктуры как на критически важный аспект для повышения популярности электромобилей в Японии, так как нехватка зарядных станций уже негативно сказалась на продажах электромобилей и замедляет рост сегмента подключаемых гибридов.

Источник:  ITHome
27.09.2025 
