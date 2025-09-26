Обновленный белорусский кроссовер с 6-ступенчатой АКП уже у дилеров

Обновленный кроссовер Belgee X70 появился у дилеров в России

К российским дилерам начал поступать обновленный среднеразмерный кроссовер Belgee X70. Одним из первых его получил дилерский центр «Прагматика Василеостровский» в Санкт-Петербурге.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский отметил, что полный перечень комплектаций пока не утвержден, но анонсированы лишь две базовые версии – Active 2WD и Style 2WD. Анализируя дорестайлинговую модель Belgee X70, можно предположить, что наиболее востребованными будут комплектации с передним приводом, оснащенные классическим 6-ступенчатым автоматом, а также максимальные версии из-за их широкого набора функций.

Внешность обновленного Belgee X70 выделяется новым дизайном решетки радиатора с крупными вертикальными ламелями и новым кузовным цветом под названием Starnight Blue. Также стоит отметить улучшение мультимедийной системы, теперь оснащенной 12,3-дюймовым сенсорным экраном, которая стала более производительной и включает интеграцию с платформой iOS. Эта система доступна уже в начальной комплектации Active, которая предлагает такие опции, как 17-дюймовые легкосплавные диски, кнопку старта двигателя, двухзонный климат-контроль, датчик света, электростеклоподъемники с функцией защиты от защемления, а также многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, регулируемое по высоте и вылету, и круиз-контроль с ограничителем скорости.

На старте продаж обновленный кроссовер будет доступен в переднеприводных версиях Active и Style. Что касается двигателей, как и прежде, используется 1,5-литровый турбированный мотор с непосредственным впрыском мощностью 150 л.с., работающий в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом.

